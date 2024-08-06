هواوي تكشف عن جهازها اللوحي الجديد MatePad Pro 12.2

كشفت شركة هواوي عن جهازها اللوحي الجديد MatePad Pro 12.2 الذي تطلقه الشركة الصينية لمنافسة أجهزة آيباد برو الجديدة من آبل.

ويتميز الجهاز اللوحي بشاشة من نوع OLED ذات طبقة مزدوجة تُعرف أيضًا باسم Tandem OLED، على غرار أجهزة آيباد برو الجديدة مع سطوع يصل إلى 2000 شمعة، ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا، ويبلغ قياس الشاشة 12.2 إنشًا بدقة قدرها 2.8K، وهي تحتوي على طبقة خاصة تدّعي هواوي أنها تقلل الوهج الناتج عن الضوء المحيط بنسبة تصل إلى 99% مع حماية للعينين.

وتُعد Tandem OLED تقنية متقدمة لشاشات OLED، وهي تهدف إلى تحسين الأداء العام للشاشة من خلال زيادة السطوع، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وإطالة عمر الشاشة.

ولم تكشف هواوي عن نوع المعالج الذي يشغّل الجهاز اللوحي، ولكنه سيكون متاحًا بذاكرة عشوائية قدرها 12 أو 16 جيجابايت، ومساحة تخزين قدرها 256 أو 512 جيجابايت، أو تيرابايت. ويضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

ويحتوي جهاز هواوي اللوحي MatePad Pro 12.2 على بطارية بسعة قدرها 10,000 ميلي أمبير، وشاحن بقوة قدرها 100 واط، ويمكنه شحن الجهاز في غضون 55 دقيقة فقط، ويدعم الجهاز الشحن العكسي، ويعمل بنظام التشغيل HarmonyOS من هواوي.

وبدأت هواوي إطلاق الجهاز في السوق الصينية بسعر يبدأ من 600 دولار أمريكي للطراز الأساسي الذي يأتي بذاكرة عشوائية حجمها 12 جيجابايت ومساحة تخزين قدرها 256 جيجابايت، ولكنه لا يحتوي على شاشة OLED مزدوجة الطبقة، في حين يبدأ سعر الشاشة التي تعمل بتقنية Tandem OLED من 700 دولار أمريكي.

وتوفر هواوي قلم M-Pencil (من الجيل الثالث) ولوحة مفاتيح للبيع بنحو منفصل، ويأتي القلم بحساسية ضغط فائقة، وهو متوافق بنحو كبير مع تطبيق الرسم الجديد GoPaint الذي طوّرته هواوي بالتعاون مع أكاديمية الصين للفنون، كما تتضمن لوحة المفاتيح الجديدة مكانًا مخصصًا لتخزين القلم وشحنه.