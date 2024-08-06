هواوي تعلن جهازها اللوحي الجديد MatePad Air إصدار 2024

أعلنت شركة هواوي جهازها اللوحي الجديد MatePad Air إصدار 2024 الذي يأتي خلفًا لإصدار العام الماضي مع تحسينات متعددة في المواصفات.

ويتميز الجهاز بتصميم معدني يزن 555 جرامًا، وتصميم نحيف سمكه 5.9 ملم، وقد صُنع الجهاز من مواد مقاومة للتآكل الذي قد ينتج عن الاستخدام الطويل وتعرّق اليدين، كما يتوفر إصدار خاص تطلق عليه الشركة اسم Soft Light Edition، وهو يوفر حماية للعين من الوهج، وتجربة كتابة تشبه الكتابة على الورق.

ويحمل جهاز MatePad Air الجديد شاشة قياسها 12 إنشًا بمعدل تحديث قدره 144 هرتزًا ودقة قدرها 2.8K مع دعم النطاق اللوني P3 كاملًا، وسطوع يصل إلى 1000 شمعة.

ولم تذكر هواوي نوع المعالج المُستخدم في الجهاز. ومع ذلك، يحمل الجهاز ذاكرة عشوائية يصل حجمها إلى 12 جيجابايت وخيارات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، مع بطارية ضخمة سعتها 10,000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 66 واطًا عبر منفذ USB-C، ويعمل الجهاز بنظام التشغيل HarmonyOS المزوّد ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي والمحمّل بتطبيقات افتراضية للكتابة والرسم والأعمال المكتبية.

ويحمل جهاز MatePad Air 2024 كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل، كما يحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل.

وتطلق هواوي جهازها اللوحي MatePad Air 2024 بألوان متعددة، منها الوردي والأخضر والأبيض والرمادي، ويبدأ سعر الجهاز من 420 دولارًا أمريكيًا، ويبدأ سعر إصدار Soft Light من 500 دولار أمريكي، كما توفر هواوي قلمًا إلكترونيًا ولوحة مفاتيح للجهاز، لكنهما يُباعان بنحو منفصل.