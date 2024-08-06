هواوي تطلق سيارة كهربائية لمنافسة شاومي

أطلقت هواوي بالتعاون مع BAIC السيارة الكهربائية Stelato S9 المطورة بطريقة مشتركة.

وتأتي سيارة السيدان الفاخرة التنفيذية بمستويين من المزايا، وذلك بسعر يتراوح ما بين 55900 دولار و 62900 دولار.

ومن المقرر أن تنافس السيارة النماذج الموجودة، إذ تمزج ما بين ابتكارات التكنولوجيا الفائقة من هواوي وخبرة تصنيع السيارات من BAIC.

وظهر Stelato ، وهو مشروع مشترك بين هواوي و BAIC، في إطار تحالف التنقل الذكي هارموني HIMA.

ويجمع هذا التعاون بين خبرة هواوي في المجال التقني وخبرة BAIC في تصنيع السيارات.

وتساهم هواوي بالبرمجيات والمكونات المهمة في هذه الشراكة، في حين تشرف BAIC على المنصة والتصنيع.

وقد استخدمت هواوي نموذج تعاون مماثلًا مع شركات صناعة السيارات الأخرى، مثل شيري وسيريس و JAC.

وتأتي Stelato S9 في إصدارات ذات محرك واحد ومحرك مزدوج مع حد أقصى للطاقة قدره 227 كيلوواط و 385 كيلوواط على التوالي.

ويتسارع النموذج ذو المحرك المزدوج من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 3.9 ثوان، وهو مجهز ببطارية بقوة قدرها 100 كيلوواط توفر مدى يصل إلى 816 كم للمحرك الفردي و 721 كم للمحرك المزدوج.

وبنيت السيارة بالاعتماد على معمارية قدرها 800 فولط، مما يسمح بمدى يصل إلى 200 كم مع خمس دقائق فقط من الشحن.

وتواصل Stelato S9 لغة تصميم Luxeed S7 و Aito M9. وتتميز بخطوط بسيطة وشريط ضوئي مميز. وتأتي السيارة بأبعاد قدرها 5160 ملم × 1987 ملم × 1486 ملم، مع قاعدة عجلات قدرها 3050 ملم.

كما تتميز السيارة بأبواب دون إطارات، وتعمل المرايا الجانبية الإلكترونية الذكية على تعزيز الرؤية، إذ تقلل النقاط العمياء بمقدار 60 في المئة مقارنةً بالمرايا التقليدية.

وتوفر سيارة Stelato S9 خيارات عجلات بقياس قدره 20 بوصة و 21 بوصة، مما يزيد مظهرها الرياضي.

وزودت هواوي سيارة Stelato S9 بلوحة عدادات رقمية بقياس قدره 12.3 بوصة وشاشة لمس مركزية بقياس قدره 15.6 بوصة موجودة ضمن تصميم أفقي حديث.

وتعزز المزايا الموجودة تجربة القيادة، مثل الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا وتكامل الأجهزة اللوحية ونظام HarmonyOS 4 المتقدم.

ويمكن للركاب الخلفيين الاستمتاع بالأفلام عبر جهاز لوحي من هواوي بقياس قدره 13.2 بوصة أو شاشة عرض داخل السيارة بقياس قدره 32 بوصة.

وتدعم Stelato S9 منافذ Type-C الأمامية والخلفية ونقاط الشحن اللاسلكي، وتتميز السيارة بنظام التعليق الهوائي والتحكم التكيفي في التخميد لقيادة سلسة.

وتعمل أوضاع القيادة في السيارة على ضبط الأداء، إذ يوفر الوضع المريح قيادة محسّنة ويعزز الوضع الرياضي الاستجابة والثبات.

ويظهر نظام القيادة المتطور 3.0 من هواوي أول مرة في Stelato S9، وهو يتميز بذكاء القيادة الشامل الذي يشبه الإنسان والذي يتعامل مع ظروف الطريق المعقدة.

وحصل النظام على ترقية باستخدام الشبكة العصبونية للإدراك، وهو ينتقل من مرحلة تعرف الأشياء إلى مرحلة فهم المشهد.

ويتكامل نظام القيادة المتطور 3.0 مع تقنيات السلامة المتقدمة، ويشمل ذلك تجنب الاصطدام والكبح التكيفي وفرامل الطوارئ التكيفية لمختلف ظروف الطريق، مما يضمن فرملة سلسة على الأسطح الزلقة أو الممطرة أو الثلجية.

وتتميز Stelato S9 أيضًا بأنظمة ليدار LiDAR مع مدى كشف يصل إلى 250 مترًا، مما يعزز قدرات الإدراك، كما أنها تدعم وظائف القيادة الذاتية الشاملة والركن الذاتي.