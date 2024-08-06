“مسك الريادة” ينظم نسخة جديدة من “تمكَّن” لتعزيز نمو الشركات الناشئة

نظم مسار مسك الريادة – أحد مسارات مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) – النسخة الثانية من لقاء المشتريات (تمكَّن)، الذي يهدف إلى ربط الشركات الناشئة بفرص التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وتزويدها بالأدوات اللازمة للنمو والتوسع.

وعُقد اللقاء في (ملتقى المدينة) في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية (مدينة مسك) في الرياض، وشهد مشاركة واسعة من رواد الأعمال وممثلي المشتريات من مختلف الجهات الحكومية والشركات.

وجاء لقاء المشتريات (تمكَّن) بهدف تزويد الشركات الناشئة بالأدوات اللازمة للمنافسة والنمو من خلال استكشاف إستراتيجيات المشتريات وتوسيع شبكة العلاقات المهنية، لتعزيز المناقشات وإرساء الشراكات الإستراتيجية وتقديم رؤى عميقة في عمليات المشتريات.

كما قدم اللقاء لمجتمع رواد الأعمال فرصة لتسهيل عقد 120 اجتماعًا بين الشركات الريادية الناشئة وممثلي المشتريات من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، وأتاح للشركات الناشئة التواصل المباشر وبناء علاقات واعدة، مما يفتح أبواب التعاون المستقبلي.

شارك #المركز_الوطني_لنظم_الموارد_الحكومية ضمن لقاء المشتريات "تمكّن" الذي تنظمه #مسك_الريادة بجناح وورشة عمل تعريفية بعنوان "رحلة التحول في المنافسات والمشتريات الحكومية"، بهدف تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من الاستفادة من فرص المشتريات الحكومية على #منصة_اعتماد. pic.twitter.com/URDFTJbD4w — المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية (@ncgr_gov_sa) August 6, 2024

ورش عمل تفاعلية:

تضمنت أنشطة لقاء (تمكَّن) ورش عمل تفاعلية وجلسات تعليمية قدمها مجموعة من الخبراء لتعزيز مهارات المشاركين في المشتريات والتفاوض، مع التركيز في التطبيق العملي، بالإضافة إلى الجلسات الإرشادية، التي تخدم رواد الأعمال في توفير استشارات فردية من مختصين لمساعدة الشركات الناشئة في صقل إستراتيجياتها وتحسين فعاليتها السوقية.

ويسعى مجتمع روّاد الأعمال في إطار سعي مسار مسك الريادة إلى تحقيق عدد من المستهدفات، منها:

خفض التكاليف التشغيلية للشركات الناشئة بمقدار 5 ملايين ريال سعودي.

تقديم امتيازات متنوعة، وربط روّاد الأعمال بمجمع رأس مالي قدره 30 مليون ريال سعودي.

تسهيل إتمام 3 صفقات بمجموع لا يقل عن 5 ملايين ريال سعودي، حيث أفاد نحو 60% من المستفيدين الذين كانوا جزءًا من المجتمع بأن عضويتهم ساعدتهم في زيادة المبيعات.

بدعوة من مؤسسة مسك الخيرية، شاركت الهيئة بجناح تعريفي في لقاء المشتريات “ تمكن" للمساهمة في خلق فرص للشركات الناشئة للتواصل عن قرب وبناء العلاقات والتعرف على الهيئة ومساعيها في تنمية #المحتوى_المحلي. pic.twitter.com/4c0bvXRWgc — هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية (@LCGPA_SA) August 5, 2024

ويأتي لقاء “تمكَّن” في دورته الثانية ليعزز النجاح الذي حققته الدورة الأولى في جمع أبرز الأطراف المعنية بقطاع المشتريات والشركات الناشئة، وذلك لبناء منصة حيويّة تساهم في توفير الفرص واكتساب رؤى مهمة حول عمليات المشتريات الحكومية والقطاع الخاص.