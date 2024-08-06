محكمة أمريكية تدين جوجل باحتكار البحث

تصرفت جوجل بطريقة غير قانونية للحفاظ على احتكار البحث، وفقًا لحكم القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا.

وقد يؤثر هذا القرار التاريخي بطريقة كبيرة في كيفية عمل عمالقة التكنولوجيا في عصر الإنترنت الحديث.

وفي حكم مفصل مكون من 286 صفحة، سلط القاضي الضوء على إساءة استخدام جوجل لاحتكارها لأعمال البحث.

وأشار القاضي إلى أن اتفاقيات جوجل منعت فعليًا المنافسين من دخول السوق، مما أضعف قدرتهم على المنافسة.

وأشار الحكم إلى أن جوجل دفعت ما يصل إلى 26 مليار دولار لجعل محرك بحثها هو الخيار الافتراضي عبر الهواتف الذكية ومتصفحات الويب.

ومنعت هذه الممارسة المنافسين الآخرين من الحصول على موطئ قدم في السوق.

ورفعت وزارة العدل وعدة ولايات دعوى قضائية تجاه جوجل، متهمة إياها بتعزيز هيمنتها من خلال دفع مليارات الدولارات لشركات، مثل آبل وسامسونج، سنويًا.

وأكد القاضي ميهتا أن احتكار جوجل للتوزيع عبر الهواتف والمتصفحات سمح لها برفع أسعار الإعلانات عبر الإنترنت دون عواقب.

وأشار إلى أن القوة الاحتكارية التي تتمتع بها جوجل سمحت للشركة برفع أسعار الإعلانات النصية دون مواجهة أي قيود تنافسية.

وبغض النظر عن حجج جوجل، أظهرت الأدلة أن احتكار الشركة للإعلانات النصية عبر شبكة البحث سمح لها برفع الأسعار.

وأشاد المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند بالحكم ووصفه بأنه انتصار تاريخي للشعب الأمريكي، مؤكدا أنه لا توجد شركة فوق القانون.

كما رفعت الهيئات التنظيمية الفيدرالية لمكافحة الاحتكار دعاوى قضائية تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى، ويشمل ذلك آبل وأمازون وميتا، متهمة إياها بإدارة احتكارات غير قانونية.

وشدد ممثلو الادعاء على أن جوجل تدفع عادة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا لتأمين مكانتها بصفتها محرك البحث الافتراضي، مما ساعدها في الحفاظ على حصة كبيرة في السوق.

وأشار القاضي ميهتا إلى أن حصة جوجل في سوق البحث العام زادت من نحو 80 في المئة في عام 2009 إلى 90 في المئة بحلول عام 2020.

وأشار الحكم إلى أن مدفوعات عملاقة البحث لشركات مثل آبل، لتأمين المواضع الافتراضية عبر المتصفحات، حالت دون المنافسة الهادفة.

ولم تحدد وزارة العدل بعدُ التغييرات التي تسعى إلى الحصول عليها، مع أن العلاجات المحتملة قد تشمل فصل أعمال بحث ألفابت أو إلغاء الصفقات الحصرية أو مطالبة جوجل بترخيص فهرسها للبحث.

وخلص القاضي ميهتا إلى أن موقع جوجل بصفتها محرك البحث الافتراضي هو مكان ذو قيمة استثنائية.

ويؤكد القرار مدفوعات جوجل الكبيرة للحفاظ على هذا الوضع، مما يثير المخاوف مما يتعلق بجدوى إزاحة جوجل في السوق.

ويُنظر إلى قرار ميهتا على أنه متوازن، ومن المرجح أن يصمد أمام الطعون، ويكون بمنزلة مخطط لقضايا احتكار التكنولوجيا في المستقبل.

وتخطط عملاقة البحث لاستئناف القرار، مؤكدة أن نجاحها يرجع إلى تقديم منتجات فائقة الجودة يفضلها المستهلكون.

وجادل محامو جوجل بأن الشركة تواجه منافسة شديدة من منصات مختلفة، وأن حصتها في السوق تنتج عن إنشاء خدمات قيمة للمستخدمين.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة القادمة لمكافحة الاحتكار في التاسع من شهر سبتمبر في ولاية فرجينيا، وتفحص هذه المحاكمة إذا كانت عملاقة البحث قد احتكرت تكنولوجيا الإعلان الرقمي.

ويُعد هذا الحكم هو الأول في سلسلة من قضايا احتكار التكنولوجيا، مما يمثل سابقة لإجراءات مكافحة الاحتكار المستقبلية وتشكيل المشهد التنظيمي لشركة جوجل وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى.