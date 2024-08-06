لينوفو تطلق حاسوبها الهجين ThinkBook Plus Gen 5

بدأت شركة لينوفو إطلاق جهازها الجديد ThinkBook Plus Gen 5، وهو حاسوب محمول هجين يحمل شاشة قابلة للانفصال يمكنها العمل كجهاز لوحي مستقل.

وصممت لينوفو هذا الجهاز ليعمل بنظامي التشغيل ويندوز 11 وأندرويد بنحو متكامل، إذ يحتوي الجهاز على المكونات الكاملة اللازمة لتشغيل نظام أندرويد في الشاشة، في حين توجد مكونات الحاسوب المحمول التي تشغّل نظام ويندوز في قاعدة الجهاز التي تضم لوحة المفاتيح.

ويأتي الجهاز بمواصفات تقنية متقدمة، إذ تحتوي القاعدة على معالج إنتل كور ألترا 7 من فئة 155H، وذاكرة عشوائية سعتها 32 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها تيرابايت، وبطارية سعتها 75 واطًا/ الساعة.

وأما الشاشة، فهي تحتوي على معالج كوالكوم سنابدراجون +8 جين 1 مع ذاكرة عشوائية قدرها 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية قدرها 256 جيجابايت، وبطارية بسعة قدرها 38 واطًا/ الساعة. وتأتي الشاشة نفسها بقياس قدره 14 إنشًا من نوع OLED بدقة قدرها 2.8K، وهي تدعم اللمس والكتابة بالقلم الإلكتروني المرفق.

ويتيح جهاز لينوفو ThinkBook Plus Gen 5 إمكانية استخدام الجهاز اللوحي منفصلًا عن القاعدة التي تضم لوحة المفاتيح أو متصلًا بها مع التبديل بسهولة بين نظامي أندرويد وويندوز 11، ويمكن لكلا النظامين الوصول إلى مساحة تخزين مشتركة واستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية في الشاشة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن توصيل القاعدة بشاشة أخرى منفصلة غير الشاشة التي تعمل كجهاز لوحي.

ومع أن نظامي ويندوز وأندرويد لم يُصمما لهذه الأجهزة غير التقليدية، لكن لينوفو تسعى إلى تقديم تجربة جديدة قد تجذب فئة معينة من العملاء، خاصةً في أماكن العمل.

وتتيح لينوفو جهازها الجديد في الأسواق الأوروبية بسعر قدره 2200 يورو، وفي المملكة المتحدة بسعر قدره 2000 جنيه إسترليني، ومن المنتظر إطلاقه قريبًا في الولايات المتحدة وغيرها من الأسواق العالمية بسعر قدره 2000 دولار أمريكي.