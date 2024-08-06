كيف تستخدم خاتم سامسونج Galaxy Ring لقياس مستوى التوتر؟

يُعد Galaxy Ring أول خاتم ذكي من إنتاج شركة سامسونج، ويتضمن هذا الخاتم أجهزة استشعار لقياس جودة النوم ودرجة حرارة الجلد والنشاط البدني ومعدل ضربات القلب، ويمتاز هذا الخاتم بدعم بعض مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI للحصول على تجربة محسّنة.

يجمع هذا الخاتم معلومات حول نومك ونشاطك عند ارتدائه ويمكنك أيضًا استخدامه لقياس مستويات التوتر خلال اليوم، ويقترح التطبيق الذي يعمل مع الخاتم أفضل الأنشطة والممارسات التي يمكنك القيام بها لتخفيف التوتر.

إليك كيف يقيس خاتم سامسونج Galaxy Ring مستويات التوتر لمساعدتك في إدارتها:

كيف يقيس خاتم سامسونج Galaxy Ring مستويات التوتر؟

يحتوي Galaxy Ring على مستشعر BioActive لمراقبة معدل ضربات القلب ومستشعر درجة الحرارة الذي يعمل بالأشعة تحت الحمراء لتتبع التغيرات في درجة حرارة الجلد في أثناء النوم. يتميز مستشعر BioActive بشريحة واحدة تتضمن ثلاثة مستشعرات، هي: مستشعر معدل ضربات القلب ومستشعر كهربية القلب Electrocardiogram (ECG) وتحليل المعاوقة الكهربائية الحيوية (BIA). وباستخدام هذه المستشعرات يتتبع الخاتم المقاييس الحيوية المختلفة ويرسلها إلى هاتفك.

يمكنك عرض معلومات عن مؤشراتك الصحية على هاتفك في تطبيق Samsung Health الذي يتضمن جميع البيانات الصحية من الخاتم. ويحلل التطبيق معدل ضربات القلب وتغيرات درجة الحرارة لقياس مستويات التوتر لديك، كما يوفر تمرينًا للتنفس العميق إذا كان مستوى التوتر لديك مرتفعًا؛ مما يساعدك في تقليل التوتر.

كيفية تعرّف مستوى التوتر في أثناء ارتداء Galaxy Ring؟

بعد إقران Galaxy Ring بهاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد يمكنك استخدامه لقياس مستويات التوتر لديك. وعليك التحقق من أن هاتفك يحتوي على أحدث إصدار من تطبيق Samsung Health، ثم يمكنك تعرّف مستوى التوتر باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق Samsung Health في هاتفك. انتقل إلى تبويب (الصفحة الرئيسية) Home. انقر فوق خيار (التوتر) Stress للوصول إلى جميع التفاصيل الخاصة بمستوى التوتر وما أبرز الأنشطة التي يمكنك ممارستها لتقليل التوتر.

كيفية الحصول على قياسات دقيقة لمستوى التوتر باستخدام Galaxy Ring:

إليك بعض النصائح لضمان الحصول على نتائج دقيقة عند قياس مستوى التوتر باستخدام خاتم سامسونج Galaxy Ring:

ارتدِ الخاتم واجعل مؤشر الاتجاه إلى الداخل كما هو موضح في الصورة التالية للحصول على بيانات دقيقة.

تحقق من أن مقاس خاتم سامسونج Galaxy Ring يناسب حجم إصبعك.

يجب أن يكون إصبعك والخاتم نظيفين.

تحقق من تحديث تطبيق Samsung Health إلى أحدث إصدار.

تجنب ارتداء خواتم معدنية أخرى في اليد نفسها.

لا تمسك أي شيء مغناطيسي بيدك التي عليها الخاتم.