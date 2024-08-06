كيف تستخدم الوضع الصوتي المتقدم في ChatGPT؟

الوضع الصوتي المتقدم (Advanced Voice) مزية جديدة في ChatGPT تُمكن المستخدمين من إجراء محادثات طبيعية شبيهة بالمحادثات البشرية مع روبوت ChatGPT مع الحصول على استجابات لحظية من الروبوت.

بدأت OpenAI بإطلاق الوضع الصوتي المتقدم في أواخر يوليو لبعض مشتركي خدمة Plus بعد عرضه أول مرة في حدث OpenAI Spring Update. وبحسب الشركة، فإن هذه المزية تقدم محادثات طبيعية لحظيًا، وتسمح لك بمقاطعة المحادثة في أي وقت، وتستشعر مشاعرك وتستجيب لها، ويمكنها محاكاة الضحك البشري في أثناء المحادثة.

إليك المزيد من التفاصيل عن الوضع الصوتي المتقدم وكيفية استخدامه:

كيف يمكنك استخدام الوضع الصوتي المتقدم؟

في الأسبوع الماضي، أصدرت OpenAI مزية Advanced Voice التي طال انتظارها لعدد قليل من مشتركي خدمة ChatGPT-Plus. لذا، هناك بعض الأشخاص الذين يستخدمونها بالفعل في الوقت الحالي. ومع ذلك، لا نعرف مدى حجم هذا الطرح الأولي، أو مدى سرعة OpenAI في دعوة الأعضاء الجدد.

وعدت الشركة بطرحه لعدد أكبر من المستخدمين في الأسابيع المقبلة، ولجميع مشتركي Plus بحلول الخريف، وهذا يعني أنك ستتمكن من الوصول إليه في وقت ما بين الآن والخريف، أي بحلول ديسمبر.

وفي كلتا الحالتين، ستعرف أن لديك حق الوصول إلى هذه المزية عندما تتلقى بريدًا إلكترونيًا يدعوك لتجربته، وسترى أيضًا إشعارًا عند فتح تطبيق ChatGPT.

ما الذي تحتاج إليه لتشغيل الوضع الصوتي المتقدم في هاتفك؟

بالإضافة إلى اشتراك Plus، سيحتاج المستخدمون إلى هاتف يعمل بنظام أندرويد يتضمن إصدار (1.2024.206) من تطبيق ChatGPT أو أي إصدار أحدث منه، أو هاتف آيفون يعمل بنظام iOS 16.4 أو أي إصدار حديث ويتضمن إصدار (1.2024.206) من تطبيق ChatGPT أو أي إصدار أحدث منه.

ولكن حتى مع تحقق الشروط السابقة، لا يوجد ضمان لتجربة هذه المزية في مرحلة الإصدار التجريبي. بالإضافة ذلك، لم تصدر OpenAI أي تفاصيل عن كيفية أو سبب اختيارها للمستخدمين الذين يمكنهم تجربة الوضع الصوتي المتقدم.

لكن إذا حصلت على فرصة لتجربة الإصدار التجريبي من هذه المزية، فسترسل لك OpenAI بريدًا إلكترونيًا يوضح ذلك. وسترى أيضًا تنبيهًا في الزاوية اليمنى السفلية من تطبيق ChatGPT في هاتفك يتيح لك تجربة المزية الجديدة.

ما مدة استخدام الوضع الصوتي المتقدم المسموح بها؟

وفقًا لشركة OpenAI، تأتي كل من المدخلات والمخرجات الخاصة بوضع Advanced Voice مع حدود استخدام يومية، ومع ذلك لا توجد تفاصيل محددة عن مدة الاستخدام المسموح بها. ومع ذلك، نشر المستخدم Himels Tech مقطع فيديو له وهو يتحدث مع ChatGPT لمدة تزيد على 10 دقائق.

سينبه ChatGPT المستخدمين عندما يتبقى لديهم 3 دقائق من الدردشة، قبل إنهاء المحادثة وإرسال المستخدم مرة أخرى إلى واجهة المطالبات الصوتية القياسية.

ماذا يمكنك أن تفعل باستخدام الوضع الصوتي المتقدم؟

الوضع الصوتي المتقدم طريقة جديدة للتفاعل مع النموذج اللغوي GPT-4o الذي يستخدمه الأشخاص بالفعل لاستعلاماتهم النصية. لذا يمكنك طرح أي استعلام تطرحه عادة على ChatGPT باستخدام Advanced Voice.

ومع ذلك، هناك بعض الحواجز لما يمكن للمستخدمين طلبه من الروبوت باستخدام الوضع الجديد؛ إذ لا يمكن للمستخدمين استخدام Advanced Voice لإنشاء ذكريات جديدة، ولا يمكنهم استخدام تعليمات مخصصة أو الوصول إلى GPTs باستخدامه. ومع أن ChatGPT سيتذكر تفاصيل محادثات Advanced Voice السابقة، لكن لا يمكنه الوصول إلى الدردشات السابقة التي أجريت من خلال المطالبات النصية أو الوضع الصوتي القياسي في أثناء استخدام هذا الوضع الجديد.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكنك أن تطلب من مزية Advanced Voice الغناء بغض النظر عن الطريقة التي تطلب بها ذلك، فقد أشارت الشركة إلى أنها اتخذت العديد من التدابير احترامًا لحقوق المبدعين، فقد طبقت مرشحات جديدة لمنع الوضع الصوتي المتقدم من الاستجابة بمحتوى موسيقي ويتضمن ذلك الغناء.