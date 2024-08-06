كيفية تخصيص تطبيق Apple Fitness في نظام iOS 18

أجرت آبل بعض التغييرات الرئيسية في تطبيق اللياقة البدنية Fitness المدمج في هواتف آيفون في نظام التشغيل iOS 18؛ مما يتيح لك تخصيص صفحة الملخص في التطبيق بإضافة العناصر التي تريدها إليها، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من هذا التطبيق لتتبع خطواتهم ونشاطهم البدني من الهاتف دون الحاجة إلى شراء ساعة Apple Watch الذكية.

في الوقت الحالي يمكنك تجربة تخصيص تطبيق Fitness في هاتفك بعد تثبيت الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 18، لكن عليك معرفة أن هذا الإصدار غير مستقر وقد يسبب بعض المشكلات في الهاتف، لذلك عليك تثبيته في هاتف آخر غير هاتفك الرئيسي أو إجراء نسخ احتياطي للبيانات في هاتفك الرئيسي قبل تثبيت الإصدار التجريبي.

وسواء اخترت تثبيت الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 18 أو تفكر في انتظار الإصدار النهائي في الخريف، يمكنك الآن تعرّف كيفية تخصيص تطبيق Fitness في هذا المقال.

كيفية تخصيص صفحة الملخص في تطبيق Apple Fitness في هواتف آيفون:

ما تزال التغييرات التي طرأت على Apple Fitness قيد التحسين، وقد تكون هناك تعديلات أخرى قبل إطلاق أول إصدار عام من نظام التشغيل iOS 18. ومع ذلك يمكنك إجراء مجموعة من التعديلات على صفحة الملخص في تطبيق Apple Fitness في الإصدار التجريبي من نظام iOS 18 باتباع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى تطبيق Fitness في هاتفك، وستظهر صفحة الملخص (Summary) أمامك مباشرة. وتتضمن هذه الصفحة مجموعة من العناصر التي توضح عدد الخطوات التي مشيتها خلال اليوم، والمسافة التي قطعتها، وبعض المعلومات الأخرى عن اللياقة البدنية.

2- مرر إلى الأسفل، ثم اختر (تحرير الملخص) Edit Summary.

3- للبدء بإجراء تغييرات في صفحة الملخص، اضغط مطولًا على الشاشة، ثم استخدم إصبعك لسحب البطاقات المختلفة الظاهرة على الشاشة إلى مواقع مختلفة بالطريقة التي تناسبك.

4- لإضافة أقسام جديدة إلى صفحة الملخص، انقر فوق زر (إضافة) Add في الجهة اليمنى العلوية.

5- من هذه الصفحة، يمكنك اختيار بطاقة جديدة لإضافتها إلى صفحة الملخص. حدد البطاقة التي ترغب في إضافتها، ثم انقر فوق زر (إضافة بطاقة) Add card.

6- انقر فوق زر (تم) Done بعد الانتهاء من التحرير.