كيفية إطالة عمر بطارية هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6

يتمتع هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 القابل للطي الجديد بعمر بطارية جيد يدوم يومًا كاملًا، فهو يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير في الساعة ويعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يمتاز بالكفاءة في استهلاك الطاقة.

ومع ذلك، هناك بعض الإعدادات التي يمكنك ضبطها لإطالة عمر البطارية في هاتف Galaxy Z Fold6 وسنذكر فيما يلي بعض هذه الإعدادات وكيفية ضبطها:

1- تفعيل إعداد حماية البطارية:

يمكنك تفعيل إعداد حماية البطارية المدمج في هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 لإطالة عمر البطارية، فهذا الإعداد يساعد في ضبط سرعة الشحن للحفاظ على عمر البطارية، ويمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق (الإعدادات) Settings، ثم اختر (البطارية) Battery. انقر فوق خيار (حماية البطارية) Battery protection. فعّل خيار (حماية البطارية) Battery protection. اختر (أساسي) Basic أو (تكيفي) Adaptive أو (الحد الأقصى) Maximum.

2- تفعيل وضع توفير الطاقة:

يؤدي تشغيل وضع توفير الطاقة في هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 إلى تقييد مزامنة التطبيقات في الخلفية وخدمات الموقع، ويمكنك أيضًا تخصيص خيارات توفير الطاقة، ويتضمن ذلك الحد من سرعة وحدة المعالجة المركزية إلى نسبة قدرها 70%، وإيقاف تشغيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة Always On Display (AOD)، وتقليل السطوع بنسبة قدرها 10%، وتقييد استخدام التطبيقات والشاشة الرئيسية.

إليك كيفية تشغيل وضع توفير الطاقة:

انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر البطارية. انقر فوق خيار (توفير الطاقة) Power saving. فعّل خيارات توفير الطاقة التي تريدها. فعّل وضع توفير الطاقة في الجهة العلوية.

3- تقليل معدل التحديث من 120 هرتزًا إلى 60 هرتزًا:

يمكن أن يرتفع معدل تحديث الشاشة في هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 ليصل إلى 120 هرتزًا؛ مما يجعل التنقل بين التطبيقات سلسًا. ومع ذلك، لا تحتاج دائمًا إلى معدل تحديث مرتفع، خاصة إذا كنت لا تلعب بألعاب الفيديو، لذا يمكنك خفض معدل التحديث إلى 60 هرتزًا لتقليل استهلاك الطاقة وإطالة عمر البطارية في هاتف Z Fold6، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر (الشاشة) Display. انقر فوق (سلاسة الحركة) Motion smoothness. حدد (قياسي) Standard، ثم اختر (تطبيق) Apply.

4- تعطيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة:

يؤدي استخدام خاصية التشغيل الدائم للشاشة (Always On Display) في هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 إلى استنزاف عمر البطارية، فهي تحافظ على شاشة الهاتف مضاءة باستمرار؛ مما يساهم في نفاد طاقة البطارية.

يمكنك إيقاف تشغيل هذه الخاصية باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر (شاشة القفل وAOD) Lock screen and AOD. عطّل خيار Always On Display.

5- تفعيل الوضع الداكن:

يساعد استخدام الوضع الداكن في هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 في تحسين عمر البطارية، فعند استخدام الوضع الداكن تقل كمية الطاقة التي تستهلكها الشاشة؛ مما يساعد في الحفاظ على عمر البطارية. وإذا كنت تريد التبديل بين الوضع الداكن والوضع الفاتح، فاستخدم مزية الوضع الداكن المجدول بالطريقة التالية:

انتقل إلى الإعدادات، ثم اختر الشاشة. انقر فوق خيار (الوضع الداكن) Dark mode. انقر فوق زر (إعدادات الوضع الداكن) Dark mode settings. فعّل خيار (تشغيل كما هو مجدول) Turn on as scheduled.