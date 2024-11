عدسة جوجل تضيف التسجيلات الصوتية إلى عمليات البحث

حدثّت شركة جوجل أداة العدسة Google Lens المتخصصة في البحث بالصور، وذلك بإضافة التسجيلات الصوتية إلى عمليات البحث، مما يمنح الاستفسارات سياقًا حيويًا يعزز دقة النتائج.

ويمكن استخدام الميزة الجديدة بالضغط المطوّل على زر الغالق، الذي يحمل أيقونة العدسة المكبّرة، إذ تظهر رسالة تطلب من المستخدم “التحدث لطرح سؤال حول الصورة”.

وعند التحدث صوتيًا لإضافة المزيد من المعلومات حول الصورة أو طرح سؤال، تحول عدسة جوجل ما يقوله المستخدم إلى نص مكتوب عائم على الشاشة، وسيبدأ البحث فورًا بعد أن يترك المستخدم الزر، مع الأخذ بالاعتبار التسجيل الصوتي المرفق بالصورة موضع البحث.

وعلى سبيل المثال: يمكن التقاط صورة لطبق طعام ثم السؤال صوتيًا عن محتواه، وتُعرض الأسئلة في بحث جوجل، وسيحاول نموذج الذكاء الاصطناعي من جوجل “جيميني” تقديم إجابة معتمدة على الذكاء الاصطناعي.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 5, 2024