“سدايا” و”جامعة الملك فهد للبترول” تطلقان مبادرة رواد الذكاء الاصطناعي لتأهيل الكوادر الوطنية

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم إطلاق مبادرة رواد الذكاء الاصطناعي، التي تقدم منحًا دراسية لإكمال درجة الماجستير في تخصصات الذكاء الاصطناعي والمجالات المتعلقة به والممكنة له في الجامعة، وذلك ضمن برنامج الماجستير المهني (MX Program).

ويغطي هذا البرنامج مجموعة واسعة من مجالات الذكاء الاصطناعي، التي تؤدي دورًا حيويًا في تطوير التقنيات الحديثة وبناء المدن الذكية، مثل: الحوسبة المرئية، والحوسبة الكمية، وأنظمة الطائرات المسيّرة، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، وغيرها.

وتهدف هذه المبادرة إلى تلبية طلب الكفاءات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي المتزايد، وذلك لدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. كما تسعى إلى تمكين الشباب السعودي من المساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي والابتكار فيه.

ويأتي إطلاق هذه المبادرة في إطار اهتمام (سدايا) وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بتأهيل كوادر وطنية متمكنة في الذكاء الاصطناعي والتخصصات الداعمة له، لتلبية احتياجات سوق العمل، والإسهام في بناء جيل وطني متمكن في تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

شروط القبول:

يشترط للقبول في المنحة الدراسية أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس، واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) بدرجة 6 أو (TOEFL) بدرجة 70، ما عدا خريجي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أو الحاصلين على درجة البكالوريوس من جامعات معتمدة خارج المملكة.

كما يتطلب القبول تقديم رسالتي توصية للدراسة مع رسالة بيان الغرض من الدراسة تركز في الأهداف المهنية والبحثية.

ودعت سدايا والجامعة الراغبين في الانضمام إلى البرنامج إلى زيارة موقع الجامعة، والتسجيل من خلال هذا الرابط، وذلك خلال المدة الممتدة من من 5 إلى 11 من أغسطس الجاري.

وتتحمل سدايا والجامعة تكاليف المنح كاملة للمواطنين ممن تنطبق عليهم شروط القبول في البرامج المشمولة بالمنح في الجامعة التي تشمل: الحوسبة المرئية، والحوسبة الكمية، وأنظمة الطائرات المسيّرة، وإنترنت الأشياء والأنظمة المضمنة، والروبوتات والأنظمة الذاتية، واستدامة المدن الذكية.

إطلاق برنامج الماجستير المهني MX Program في الذكاء الاصطناعي بالتعاون بين @SDAIA_SA و #جامعة_الملك_فهد_للبترول_والمعادن. للتقديم: https://t.co/HfeP0zer6D#KFUPM pic.twitter.com/asPPWGDJFI — جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | KFUPM (@KFUPM) August 5, 2024

وتسعى (سدايا) من خلال البرنامج إلى رفع مستوى الكفاءات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وبناء قدرات وطنية قادرة على قيادة سوق العمل من خلال العديد من البرامج والأنشطة الواعدة.

وتُعدّ هذه المبادرة خطوة مهمة في مسيرة المملكة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي.