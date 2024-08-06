“سدايا” تؤهل 80 متدربًا في مجال النماذج اللغوية الكبيرة

انطلق البرنامج التدريبي الاحترافي في النماذج اللغوية الكبيرة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بمشاركة 80 متدربًا ومتدربة حضوريًا من المختصين في التقنية، بهدف تأهيل القدرات الوطنية بالمهارات والمعرفة والممارسات العملية المتقدمة في النماذج اللغوية الكبيرة وبنائها واستخدامها في حل المشكلات المعقدة.

ويتلقى المشاركون في البرنامج تدريبًا نظريًا وعمليًا مكثفًا في مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بتطوير النماذج اللغوية الكبيرة، وتشمل:

جمع البيانات للنماذج اللغوية الكبيرة ومعالجتها.

تدريب وضبط النماذج اللغوية الكبيرة المدربة سابقًا لمهام محددة.

تقييم أداء النماذج اللغوية الكبيرة واختيار المقاييس المناسبة.

نشر النماذج اللغوية الكبيرة في التطبيقات الواقعية باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (Huggingface APIs).

فهم الاعتبارات الأخلاقية المرتبطة بالعمل مع النماذج اللغوية الكبيرة، مثل تجنب التحيز وضمان الشفافية.

تعلم منهجيات تحسين موثوقية النماذج اللغوية الكبيرة.

تعلم كيفية هيكلة مخرجات النماذج اللغوية الكبيرة للحصول على نتائج أفضل.

معرفة تقنيات التحفيز التفاعلي.

تعرف نقاط أمان النماذج اللغوية الكبيرة، وأدوات الإشراف، والتحفيز العدائي.

تعلم استخدامات النماذج اللغوية الكبيرة في العالم الواقعي.

تعرُّف تقنيات التحفيز لنماذج محددة مثل نماذج GPT-3.5، و GPT- 4.

وتسعى سدايا من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى بناء وتطوير قدرات وطنية متخصصة في مجال النماذج اللغوية الكبيرة لتطوير التطبيقات وسد الفجوة في هذا المجال على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تعزيز إسهامات أبناء الوطن في الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الدول الرائدة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

"سدايا" تؤهل 80 متدرباً ومتدربة في برنامج تدريبي احترافي عن النماذج اللغوية الكبيرة.https://t.co/4uIYsWxHAM#واس_علمي pic.twitter.com/UbbrRT39tW — واس العلمي (@SPA_sci) August 6, 2024