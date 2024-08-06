سامسونج تكشف عن أنحف ذاكرة وصول عشوائي للهواتف الذكية

أعلنت سامسونج إنتاج كميات كبيرة من أنحف ذاكرة وصول عشوائي LPDDR5X DRAM للهواتف الذكية البالغة سماكتها 12 نانومتر وتتميز بسعة قدرها 12 جيجابايت و 16 جيجابايت.

ومن خلال الاستفادة من خبرتها الواسعة في تعبئة الرقاقات، طورت الشركة الكورية الجنوبية ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X DRAM الفائقة النحافة التي تزيد المساحة داخل الأجهزة المحمولة، مما يعزز تدفق الهواء والتحكم الحراري.

وبالمقارنة مع الجيل السابق، فإن ذاكرة الوصول العشوائي هذه أرق بمقدار 9 في المئة تقريبًا وتتمتع بمقاومة محسنة للحرارة بمقدار 21.2 في المئة.

ويُعد هذا أمرًا بالغ الأهمية للاستخدامات العالية الأداء التي تتميز بإمكانيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي الموجود عبر الجهاز.

ومن خلال تقنيات لوحة الدوائر المطبوعة PCB وتقنيات مركب صب الإيبوكسي EMC، تحقق ذاكرة الوصول العشوائي الجديدة LPDDR DRAM سُمكًا قدره 0.65 ملم، متجاوزة جميع خيارات LPDDR DRAM الحالية بسعة قدرها 12 جيجابايت أو أعلى.

وتعمل عملية اللف الخلفي المحسّنة من سامسونج على تقليل ارتفاع العبوة.

وتهدف سامسونج إلى توسيع وجودها في سوق DRAM المنخفضة الطاقة من خلال توفير ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X DRAM بسماكة قدرها 0.65 ملم لكل من معالجات الأجهزة المحمولة والشركات المصنعة للأجهزة.

ومع استمرار ارتفاع طلب حلول الذاكرة المحمولة العالية الأداء والكثافة، تخطط الشركة لتقديم ذاكرة وصول عشوائي أرق، ويشمل ذلك وحدات ذات 6 طبقات بسعة قدرها 24 جيجابايت و 8 طبقات بسعة قدرها 32 جيجابايت، للأجهزة المستقبلية.

وقال يونج تشيول باي، نائب الرئيس التنفيذي لتخطيط منتجات الذاكرة في سامسونج: “تضع ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5X DRAM من سامسونج معيارًا جديدًا لحلول الذكاء الاصطناعي العالية الأداء عبر الأجهزة، إذ إنها تقدم أداء LPDDR الفائق مع إدارة حرارية متقدمة”.

وأضاف: “ملتزمون بالابتكار المستمر من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا، وتقديم الحلول التي تلبي الاحتياجات المستقبلية لسوق DRAM المنخفضة الطاقة”.