سامسونج تطلق هاتف Galaxy F14 4G

أعلنت شركة سامسونج إطلاق هاتفها الجديد Galaxy F14 4G، وذلك بعد أن كانت قد أطلقت حديثًا الإصدار التالي F15، إذ تسعى الشركة الكورية الجنوبية إلى إعادة تدوير بعض إصدارات سلسلة Galaxy F المنخفضة الثمن.

ويحمل هاتف Galaxy F14 4G الجديد الكثير من المواصفات المشتركة مع هاتف Galaxy A05s، إذ يعتمد كلا الهاتفين على المعالج نفسه، وهو معالج سنابدراجون 680 من كوالكوم، كما أنهما متطابقان في حجم الشاشة ونوعها ودقة التصوير، ويحافظ الهاتف الجديد على الوزن نفسه والأبعاد ذاتها مثل هاتف A05s.

ويأتي الهاتف الجديد بشاشة نوعها IPS LCD قياسها 6.7 إنشات وبدقة قدرها Full HD ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثلاثية تتألف من كاميرا أساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير من قرب وأخرى مساعِدة بدقة 2 ميجابكسل لكل منهما، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 13 ميجابكسل.

ومع أن هاتف Galaxy F14 الأصلي كان مزودًا ببطارية سعتها 6000 ميلي أمبير، تأتي النسخة الجديدة ببطارية ذات سعة أصغر قدرها 5000 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 25 واطًا.

ويعمل هاتف Galaxy F14 4G بنظام التشغيل أندرويد 14 مع واجهة المستخدم One UI 6.1، في حين يأتي هاتف Galaxy A05s بنظام أندرويد 13. ومن الجدير بالذكر أن سامسونج ستقدم تحديثات نظام التشغيل للهاتف الجديد حتى أندرويد 16، وتحديثات الأمان حتى عام 2028.

وبدأت سامسونج إطلاق هاتفها الجديد بسعر يعادل 110 دولارات أمريكية، مع ذاكرة عشوائية سعتها 4 جيجابايت وذاكرة تخزين قدرها 64 جيجابايت قابلة للزيادة، وهو يتوفر بلونين، هما الفضي والأخضر.

وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول إستراتيجية سامسونج في سوق الهواتف المتوسطة، إذ يبدو أن الشركة تعيد تدوير بعض الأجهزة مع تغييرات طفيفة في التصميم والمواصفات.