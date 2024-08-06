ديل تسرّح آلاف الموظفين لتعزيز استثمارها في الذكاء الاصطناعي

أعلنت ديل خفض عدد الوظائف في الشركة كجزء من إعادة هيكلة فرق المبيعات الخاصة بها، وإنشاء وحدة جديدة مخصصة لمنتجات الذكاء الاصطناعي وخدماته.

وقال بيل سكانيل وجون بيرن، المسؤولان التنفيذيّان للمبيعات، في مذكرة للموظفين: “نعمل على تقليل حجم الشركة وتبسيط مستويات الإدارة وإعادة ترتيب أولويات استثماراتنا”.

وبالإضافة إلى الفريق المخصص للذكاء الاصطناعي، قال المسؤولان التنفيذيّان إن الشركة ستغير طريقة التعامل مع مبيعات مراكز البيانات.

وكانت ديل قد شهدت إقبالًا من المستثمرين العام الماضي بفضل خوادمها القوية التي يمكنها تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، ما زال هناك قلق متزايد بشأن المدة التي قد تستغرقها الشركات لتحقيق عائد من استثمارات الذكاء الاصطناعي، التي تأتي غالبًا في شكل خوادم أو وحدات معالجة رسومية باهظة الثمن.

ولم تعلن الشركة عدد الموظفين المتأثرين بقرارها، لكن تقارير صحفية أشارت إلى أن الشركة ستُخفّض قوتها العاملة بنحو 10% من إجمالي عدد العاملين فيها الذين يبلغ عددهم نحو 120 ألف موظف حول العالم، مما يعني تسريح نحو 12 ألف موظف.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت إنتل قبل أيام عزمها تسريح نحو 15 ألف موظف في الشركة، لتقليل الإنفاق بنحو 10 مليارات دولار أمريكي، والاتجاه أيضًا إلى زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وكانت ديل قد سرّحت 13 ألف موظف في عام 2023 الماضي، وتواجه الشركة صعوبات مع انخفاض مبيعات أجهزة الحاسوب الشخصية في السنوات الأخيرة بعد وباء فيروس كورونا.

ومع ذلك، تتوقع الشركة انتعاش المبيعات مجددًا بفضل الجيل الجديد من الحواسيب المدعومة بالذكاء الاصطناعي.