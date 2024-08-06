جوجل كروم يحذّر المستخدمين من توقف أدوات حظر الإعلانات

بدأت جوجل تحذير مستخدمي متصفح كروم من توقف بعض أدوات حظر الإعلانات داخل المتصفح، وحثّتهم على تثبيت أدوات أخرى.

وتُعد أداة “يو بلاك أورجين” (uBlock Origin) من أشهر الأدوات المتأثرة بتحذيرات جوجل الأخيرة للمستخدمين، بالإضافة إلى أدوات أخرى.

ويأتي ذلك في إطار استعداد جوجل لإيقاف دعم إضافات Manifest V2 لصالح إضافات Manifest V3، المصممة لتقديم تجربة أكثر تطورًا للمستخدمين، وفقًا لجوجل.

وتُعد Manifest V3 أحدث إصدار من المواصفات التي تحدد كيفية بناء الإضافات وتشغيلها في متصفحات الويب، مثل جوجل كروم، وتهدف إلى تحسين أداء الإضافات وزيادة أمانها واستقرارها.

ومع ذلك، فإن Manifest V3 تقيّد عمل أدوات حجب الإعلانات مثل uBlock Origin بنحو كبير مما يجعلها أقل فاعلية، لذا يحتاج مطورو أدوات حجب الإعلانات إلى إعادة بناء أدواتهم لتتوافق مع Manifest V3، مما يتطلب وقتًا وجهدًا، وقد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض الوظائف والمزايا.

وعلى سبيل المثال: تتوفر نسخة مبسطة من الأداة السابق الإشارة إليها تسمى “يو بلاك أورجين لايت” (uBlock Origin Lite) متوافقة مع معايير “Manifest V3″، لكنها ذات قدرات محدودة مقارنةً بالأداة الأصلية.

وتُظهِر جوجل رسالة تحذير الآن لكافة المستخدمين الذين لديهم إضافات تعتمد على منصة “Manifest V2” بعد تحديث متصفح كروم إلى إصدار 127.

ومن المقرر أن توقف جوجل خلال الأشهر المقبلة الإضافات التي تستخدم معايير “Manifest V2” بنحو نهائي، مع إمكانية إعادة تفعيلها لمدة مؤقتة قبل إزالتها.

وتستهدف جوجل الانتهاء من عملية التحول إلى “Manifest V3” بحلول بداية عام 2025 المقبل.