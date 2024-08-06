جوجل تجلب الذكاء الاصطناعي إلى جهاز Nest Learning

أطلقت جوجل مقياس الحرارة الجديد Nest Learning 4 بعد 13 عامًا من إصدار النسخة الأصلية وما يقرب من عقد من الزمن بعد إصدار Nest Learning 3.

وتأمل الشركة أن يكون هذا الإصدار بمنزلة بداية حقبة جديدة للمنزل الذكي.

وشهدت السنوات القليلة الماضية تباطؤًا ملحوظًا في مجال المنزل الذكي، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن هذه الفئة قد انتهت. وتزامن ركود خط Nest مع هدوء نسبي لخط Amazon Echo.

ويأتي جهاز Nest Learning 4 الجديد في الوقت الذي تكثف فيه جوجل تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي Gemini.

ويحل Gemini محل مساعد جوجل عبر أجهزة Pixel وأجهزة أندرويد الأخرى، مع أن مساعد جوجل لا يزال موجودًا في خط المنزل الذكي، وهو مدعوم بنماذج جوجل الجديدة المستندة إلى النماذج اللغوية الكبيرة.

ويعزز Gemini قدرات المحادثة للمساعد، إذ إن الذكاء الاصطناعي التوليدي قادر على تعزيز أنواع التفاعلات اللغوية الطبيعية التي عملت جوجل وأمازون على تحقيقها لأكثر من عقد من الزمن.

وقالت جوجل: “يسعدنا أن نكشف عن كيفية استخدامنا لنماذج Gemini لزيادة ذكاء أجهزتنا وتسهيل استخدامها، بدءًا من الكاميرات والأتمتة المنزلية. نستخدم أيضًا نماذج Gemini لجعل مساعد جوجل طبيعيًا ومفيدًا عبر مكبرات الصوت وشاشات Nest”.

ويعمل الجيل الرابع من منظم الحرارة Nest Learning على تحسين التصميم المألوف للخط باستخدام أجهزة أرق.

وتُعد الشاشات التي تعمل دائمًا قابلة للتخصيص، إذ تستطيع الاختيار من بين أربعة وجوه تقدم معلومات سياقية إضافية بمجرد اقتراب شخص ما. ويتميز كل منها بمزيج من الوقت ودرجة الحرارة وجودة الهواء.

واختارت جوجل إبقاء وظيفة اللمس خارج الشاشة، التي أصبحت أكبر بمقدار 60 في المئة مقارنةً بشاشة الجيل الثالث، مع تصميم ممتد من الحافة إلى الحافة يتخلص من الإطار الأسود السميك.

وبالإضافة إلى المساعد الصوتي، يستفيد الجهاز من نماذج الذكاء الاصطناعي فيما تسميه جوجل التعديلات الدقيقة بناءً على عادات المستخدم.

وتستخدم التحسينات أيضًا درجة الحرارة الخارجية لتحديد التعديلات، وكل ذلك في محاولة لتوفير استهلاك الطاقة.

وتستطيع ميزة التهوية الذكية الجديدة استخدام معلومات عن جودة الهواء الخارجي ودرجة الحرارة لضبط التهوية في المنزل.

ويأتي منظم الحرارة الذكي بسعر قدره 280 دولارًا مزودًا بجهاز استشعار درجة حرارة Nest الذي تستطيع وضعه في أي مكان رئيسي في المنزل لإعطاء Nest Learning فكرة شاملة فضلى عن متوسط ​​درجة الحرارة.