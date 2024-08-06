تقرير: إنفيديا تجمع مقاطع فيديو يوتيوب دون إذن

جمعت إنفيديا مجموعات كبيرة من المحتوى المحمي بحقوق التأليف لتدريب الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لتقرير جديد من 404 Media.

ويوضح التقرير أن الشركة التي تبلغ قيمتها نحو 2.4 تريليون دولار طالبت الموظفين بتنزيل مقاطع فيديو من يوتيوب ومجموعات البيانات الأخرى لتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي التجارية.

وبحسب ما ورد كان التدريب يهدف إلى تطوير نماذج لمنتجات، مثل مولدها العالمي Omniverse 3D وأنظمة السيارات الذاتية القيادة والجهود البشرية الرقمية.

ودافعت إنفيديا عن ممارساتها، وقال متحدث باسم الشركة إن بحثها يتوافق تمامًا مع نص قانون حقوق التأليف وروحه مع الادعاء أن قوانين الملكية الفكرية تحمي تعبيرات محددة وليس الحقائق أو الأفكار أو البيانات أو المعلومات.

شبهت الشركة هذه الممارسة بحق الفرد في البحث عن المعرفة من مصادر متعددة، وتحليلها، واستخدامها كأساس لبناء آرائه وأفكاره، ومن ثم التعبير عنها بحرية.

ولا توافق يوتيوب على هذا الأمر، وأشار المتحدث الرسمي جاك مالون إلى مقال نشرته وكالة بلومبرغ في شهر أبريل نقلًا عن الرئيس التنفيذي نيل موهان الذي قال إن استخدام يوتيوب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد انتهاكًا واضحًا للشروط.

وجاءت تعليقات موهان في شهر أبريل ردًا على تقارير تفيد بأن OpenAI دربت مولد تحويل النص إلى فيديو Sora على مقاطع فيديو يوتيوب دون إذن.

وفي الشهر الماضي، أظهر تقرير أن الشركة الناشئة Runway AI حذت حذوها.

وبحسب ما ورد أخبر مديرو موظفي إنفيديا الذين أثاروا مخاوف أخلاقية وقانونية فيما يتعلق بهذه الممارسة أن الأمر قد حصل على الضوء الأخضر من أعلى المستويات في الشركة.

وردّ مينج يو ليو، نائب رئيس الأبحاث في إنفيديا، قائلًا: “هذا قرار تنفيذي. لدينا موافقة شاملة لجميع البيانات”.

ويُزعم أن آخرين في الشركة وصفوا عملية الجمع بأنها مسألة قانونية مفتوحة سيتعاملون معها في المستقبل.

وبالإضافة إلى مقاطع فيديو يوتيوب، أفادت التقارير أن إنفيديا أصدرت تعليمات للعاملين بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على قاعدة بيانات الأفلام الدعائية MovieNet والمكتبات الداخلية للقطات ألعاب الفيديو ومجموعات بيانات فيديو Github WebVid، إلى جانب InternVid-10M، وهي مجموعة بيانات تحتوي على 10 ملايين معرف فيديو عبر يوتيوب.

ويُزعم أن بعض البيانات التي استخدمتها إنفيديا للتدريب مصنفة بأنها مؤهلة للاستخدام الأكاديمي أو غير التجاري، ويشمل ذلك HD-VG-130M، وهي مكتبة تضم نحو 130 مليون مقطع فيديو يوتيوب تتضمن ترخيص استخدام يحدد أنها مخصصة للبحث الأكاديمي فقط.

وبحسب ما ورد تجاهلت إنفيديا المخاوف المتعلقة بشروط الاستخدام الأكاديمية فقط.

ولتجنب الكشف من موقع يوتيوب، ورد أن إنفيديا نزّلت المحتوى باستخدام الأجهزة الافتراضية مع عناوين بروتوكول الإنترنت IP الدورية لتجنب الحظر.