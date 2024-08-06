تقرير: آبل تخطط لتزويد نماذج ماك بشرائح M4

تخطط آبل لإطلاق نماذج ماك الجديدة المزودة بشريحة M4 في وقت لاحق من هذا العام، وفقًا لما كتبه مارك جورمان من وكالة بلومبرغ في رسالته الإخبارية Power On.

ويضيف جورمان أنه من المفترض أن تتلقى أجهزة MacBook Air و Mac Studio و Mac Pro تحديثات M4 في عام 2025.

وحدثت آبل نموذجي MacBook Pro و iMac آخر مرة في شهر أكتوبر الماضي في حدث Scary Fast، إذ قدمت شرائح M3.

وحصل MacBook Pro على طلاء Space Black الجديد، بالإضافة إلى إطلاق نموذج منخفض السعر للمبتدئين استبدل جهاز MacBook Pro القديم بقياس قدره 13 بوصة متضمن شريط اللمس.

وظل جهاز iMac بقياس قدره 24 بوصة كما هو في الغالب، ولم تنتقل Magic Mouse و Magic Trackpad و Magic Keyboard إلى USB-C، ولا تزال هذه الملحقات تستخدم Lightning.

ومع وصول تحديث جديد لهذه النماذج هذا الخريف، لا يتوقع جورمان الكثير بخلاف تقديم شرائح M4 الجديدة.

وظهرت شريحة M4 أول مرة في جهاز iPad Pro في شهر مايو، ولم تحصل أي نماذج ماك على الشريحة الجديدة حتى الآن.

ونظرًا إلى أن iMac لا يزال يستخدم ملحقات Lightning، فإن جورمان يعتقد أننا قد نرى ملحقات USB-C في صندوق نموذج iMac بقياس قدره 24 بوصة مع M4 في وقت لاحق من هذا العام.

ويقول جورمان أيضًا إننا قد نرى تحديثًا لجهاز Mac mini في وقت لاحق من هذا العام.

وتخطى جهاز Mac mini سلسلة شرائح M3، مع أنه حصل على تحديث في شهر يناير 2023. ومن خلال ذلك التحديث، قدمت آبل نموذجًا جديدًا من Mac mini مع شريحة M2 Pro.

وقال جورمان: “تركز عملية إصلاح M4 في الغالب على زيادة قوة أجهزة الحواسيب، ويوجد نموذج ماك واحد على الأقل قد يحصل على تغييرات جذرية”.

ومنذ الانتقال إلى Apple Silicon، منحت آبل معظم تشكيلة أجهزة ماك مظهرًا جديدًا.

وتلقت أجهزة MacBook Air و MacBook Pro و iMac تصميمات جديدة، في حين لم يحصل Mac Pro و Mac mini على إعادة تصميم.

وحدّثت آبل جهاز Mac Pro آخر مرة في عام 2022، وأعادت استخدام تصميم جهاز Mac Pro نفسه لعام 2019.

ومن الواضح أن هيكل Mac Pro لعام 2019 ليس مثاليًا لشرائح Apple Silicon؛ لأنه فارغ إلى حد كبير.

تميز جهاز Mac mini بثبات تصميمه العام منذ عام 2010، حيث احتفظ بشكل الصندوق المربع المصنوع من الألومنيوم. ومع ذلك، شهد الجهاز تطورات داخلية مهمة، مثل إلغاء محرك أقراص DVD وتغيير المنافذ لتلبية متطلبات التقنيات الحديثة.

ومن المرجح أن يحصل Mac Pro أو Mac mini على التغييرات الجذرية التي ذكرها جورمان.