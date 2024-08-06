بايت دانس تطلق تطبيقًا لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة بايت دانس الصينية – مالكة منصة تيك توك – تطبيقًا جديدًا للذكاء الاصطناعي قادرًا على توليد مقاطع فيديو بناءً على أوامر نصية مكتوبة.

ويأتي إطلاق ذلك التطبيق ضمن سباق محموم بين شركات التكنولوجيا الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك لمنافسة الشركات العالمية الأخرى مثل شركة OpenAI التي تمتلك تقنية مماثلة.

وأفادت وكالة رويترز الأمريكية بأن شركة “فيس يو تكنولوجي Faceu Technology” التابعة لبايت دانس قد أطلقت تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي يُدعى “جيمينج إيه آي Jimeng AI” للمستخدمين داخل الصين، وهو متاح الآن للتحميل من متجري آب ستور وجوجل بلاي على الأجهزة المحمولة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإطلاق ليس الأول من نوعه، فقد سبقه إطلاق العديد من الإصدارات المماثلة من شركات صينية أخرى خلال الأشهر الأخيرة، مثل شركة كوايشو Kuaishou وشنغشو Shengshu.

وتعمل شركة “فيس يو تكنولوجي” تحت مظلة قسم “جيانينج” في بايت دانس، وهو القسم المسؤول عن تطوير تطبيق تحرير الفيديو الشهير “كاب كات CapCut”.

وتوفر بايت دانس تطبيق “Jimeng AI” للجمهور الصيني مقابل اشتراك شهري قدره 70 يوانًا صينيًا (أي ما يعادل 10 دولارات أمريكية)، ويتيح كل اشتراك للمستخدمين إنشاء نحو 2050 صورة أو 168 فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي شهريًا.

وكانت شركة OpenAI الأمريكية الناشطة في مجال الذكاء الاصطناعي قد كشفت في وقتٍ سابق من العام الجاري عن نموذج Sora، وهو نموذج متطوّر قادر على توليد مقاطع فيديو عالية الجودة بدقة وواقعية استنادًا إلى أوامر نصية بسيطة. وكانت الشركة قد روّجت بنحو كثيف لإمكانيات Sora المذهلة، لكنها لم تطلقه للجمهور بعدُ، وما زالت تعمل على تطويره وتحسينه.

ويثير إطلاق تلك الأدوات بعض التحديات الأخلاقية، مثل إمكانية استخدامها لإنشاء محتوى مزيف أو مضلل.