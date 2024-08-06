النمل يلهم علماء الروبوتات.. تطور جديد في نظام الملاحة الذاتية

هل تساءلت يومًا كيف تستطيع الحشرات الصغيرة التنقل بفعالية في بيئات معقدة والعودة إلى نقطة البداية بعد رحلة طويلة؟ هذا السؤال أثار حيرة العلماء لسنوات وبعد دراسات وجدوا أن النمل يستخدم نظام ملاحة دقيق يجمع بين الرؤية وقياس المسافة ويتيح له التنقل بكفاءة عالية حتى في بيئات واسعة ومعقدة.

وقد ألهمت هذه الإستراتيجية العلماء لتطوير نظام مبتكر للملاحة الذاتية، يتيح للروبوتات الصغيرة التنقل بشكل مستقل في بيئات غير معروفة. تخيل روبوتات صغيرة تجوب المستودعات بحثًا عن المنتجات المفقودة، أو تبحث عن تسريب الغاز في المصانع دون الحاجة إلى الكثير من الطاقة وموارد الحوسبة، هذا هو ما سيحدث في المستقبل القريب وفقًا للدراسة الجديدة التي نشرت في مجلة (Science Robotics).

نظام ملاحة ذكي مستوحى من الطبيعة:

كشفت دراسات سابقة أن النمل يمتلك نظام ملاحة متطورًا للغاية يتيح له التنقل بدقة في بيئات واسعة ومعقدة، إذ يستخدم النمل مجموعة من الإستراتيجيات المتقدمة، التي تشمل: تكوين خرائط ذهنية، وتذكّر المعالم، واستخدام الإشارات الكيميائية (الفيرومونات)، بالإضافة إلى ساعة بيولوجية داخلية تحدد اتجاه الشمس، وقد مكنت هذه القدرات مجتمعة النمل من تحديد موقعه بدقة والعودة إلى مستعمرته حتى بعد قطع مسافات طويلة ومعقدة للبحث عن الموارد.

وعند إلقاء نظرة على تقنيات الملاحة التقليدية التي تعتمد عليها الروبوتات في التنقل، سنجدها تعتمد على بنى تحتية خارجية – إذ يمكنها استخدام تقديرات الموقع من نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية في الهواء الطلق، أو إشارات الاتصال اللاسلكية في الأماكن المغلقة – وعند إدخال الذكاء الاصطناعي في المنظومة، سنجدها تعتمد على خوارزميات معقدة لرسم الخرائط، وكل ذلك يزيد من استهلاك الطاقة وموارد الحوسبة.

ولحل هذه المشكلة، استفاد الباحثون في جامعة (دلفت) Delft الهولندية من إستراتيجية النمل الذكية في التنقل، في تطوير نظام ملاحة مبتكر للروبوتات الصغيرة الحجم والخفيفة الوزن، مثل: الطائرات المسيّرة ذات الموارد المحدودة.

ويعتمد هذا النظام في عمله على مبدأين أساسيين، وهما: التوجيه البصري وقياس المسافة، وقد سمح هذا النهج البسيط للطائرات المسيّرة الصغيرة بتحديد موقعها بدقة والعودة إلى نقطة البداية، حتى في بيئات معقدة ومتغيرة، وذلك باستخدام كمية محدودة للغاية من موارد الطاقة والحوسبة.

وقد اختبر الباحثون هذا النظام على طائرة مسيّرة صغيرة من نوع (CrazyFlie) يبلغ وزنها 56 جرامًا فقط، ومجهزة بكاميرا متعددة الاتجاهات، وقد نجحت هذه الطائرة في تتبع مسارات طويلة داخل المباني مع استهلاك القليل من الطاقة والذاكرة، إذ تمكنت الطائرة من تصوير لقطات سريعة من محيطها بانتظام وتسجيلها في الذاكرة لاتخاذها كمعالم يمكن الاهتداء بها في تحديد مسارها، كما يفعل النمل.

يشرح (توم فان ديك) Tom van Dijk، الباحث الرئيسي في الدراسة، أن نجاح هذه الطريقة يعتمد على قرب الروبوت من المكان الذي التقطت فيه الصورة. كلما زاد عدد الصور التي يلتقطها الروبوت، زادت دقة تحديد موقعه، ولكن هذا يتطلب مساحة تخزين كبيرة. لذلك، كان الباحثون في السابق يلتقطون الصور بمسافات قريبة جدًا من بعضها، لضمان الانتقال السلس بين اللقطات، ومن ثم كانوا يواجهون تحديًا في تحقيق التوازن بين دقة الملاحة واستهلاك الطاقة وموارد الحوسبة.

ويقول (جويدو دي كرون)، أستاذ الطائرات المسيّرة في جامعة (دلفت)، والباحث المشارك في الدراسة: “تكمن الفكرة الرئيسية لإستراتيجيتنا الجديدة في أننا نستطيع زيادة المسافة بين نقاط التقاط الصور، وذلك بشرط أن يعتمد الروبوت على قياس المسافة لتحديد موقعه أثناء الحركة بين هذه النقاط. هذا يعني أن الروبوت يمكن أن ينحرف قليلًا عن مساره المخطط له دون أن يؤثر ذلك في قدرته على العودة إلى نقطة البداية، ما دام الانحراف لا يتجاوز مسافة معينة. ومن ثم يمكن للروبوت أن يقطع مسافات أطول باستخدام عدد أقل من نقاط التقاط الصور، مما يزيد من كفاءة النظام”.

وبفضل إستراتيجية الملاحة المستوحاة من طريقة تنقل النمل، تمكنت الطائرة المسيّرة الصغيرة من نوع (CrazyFlie)، التي يبلغ وزنها 56 جرامًا، والتي استخدمها الباحثون في الدراسة من قطع مسافة وصلت إلى 100 متر باستخدام ذاكرة لا تتجاوز 1.16 كيلوبايت.

أهمية هذا الإنجاز:

توفير الطاقة: لا يتطلب نظام الملاحة الجديد استهلاك الكثير من الطاقة مقارنة بالأنظمة التقليدية، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الروبوتات الصغيرة.

لا يتطلب نظام الملاحة الجديد استهلاك الكثير من الطاقة مقارنة بالأنظمة التقليدية، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الروبوتات الصغيرة. زيادة الكفاءة: يمكن للروبوتات المزودة بهذه التقنية التنقل في بيئات متنوعة ومعقدة لمسافات طويلة باستخدام موارد حوسبة قليلة للغاية.

يمكن للروبوتات المزودة بهذه التقنية التنقل في بيئات متنوعة ومعقدة لمسافات طويلة باستخدام موارد حوسبة قليلة للغاية. توسيع نطاق التطبيقات: يمكّن الروبوتات الصغيرة المستقلة ذات القدرات الملاحية المبتكرة في العديد من المجالات، مثل: تحديد موقع الناجين ومساعدتهم عند حدوث الكوارث الطبيعية، واستكشاف المناطق النائية، ورسم خرائط للمناطق الخطرة، ومراقبة المحاصيل وغيرها الكثير من التطبيقات.

مستقبل واعد للروبوتات الصغيرة:

يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تطوير روبوتات صغيرة قادرة على أداء مهام معقدة في بيئات صعبة، مع تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتطبيقات في مختلف المجالات.

ويقول (جويدو دي كرون): “تمثل إستراتيجية الملاحة الجديدة تقدمًا كبيرًا في مجال الروبوتات الصغيرة، فهذه الطريقة قد لا تكون مثالية لجميع المهام، لكنها كافية للعديد من الأعمال البسيطة، مثل: مراقبة البضائع في المخازن، أو مراقبة النباتات في الصوب الزجاجية، إذ يمكن لهذه الروبوتات الصغيرة جمع المعلومات ثم العودة إلى نقطة البداية دون الحاجة إلى خرائط معقدة”.

لذلك تُعدّ الروبوتات الصغيرة التي يمكنها العمل بنظام الملاحة الجديد حلًا واعدًا للعديد من التحديات التي تواجه الصناعات المختلفة، ففي حالات الكوارث، يمكن لهذه الروبوتات أن تؤدي دورًا حاسمًا في عمليات الإنقاذ والإغاثة، وفي الزراعة، يمكنها مراقبة صحة المحاصيل في الصوب الزجاجية، وفي الصناعة، يمكن استخدامها في عمليات الصيانة والتفتيش في المناطق الضيقة والخطرة، مما يقلل من المخاطر على العمال.