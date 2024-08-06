الصين تطلق أول الأقمار الصناعية لمنافسة ستارلينك

نجحت الصين في وضع 18 قمرًا صناعيًا في المدار، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفاز الصينية CCTV، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى إنشاء نسختها من شبكة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس الأمريكية.

ووصفت الأكاديمية الصينية للعلوم المهمة بأنها ناجحة، إذ أطلقت شركة Shanghai Spacecom Satellite Technology الدفعة الأولى من الأقمار الصناعية إلى المدار الأرضي المنخفض من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي الشمالية.

وتمثل هذه الأقمار الصناعية جزءًا من كوكبة تأمل الصين أن تنافس ستارلينك من سبيس إكس.

وذكرت قناة CCTV أن الأقمار الصناعية حملت على متن صاروخ Long March 6A وتُعد بمنزلة الدفعة الأولى في كوكبة الألف شراع، وهي خطة تضم أكثر من 15000 قمر صناعي قالت الصين إنها توفر تغطية عالمية للإنترنت.

وبحلول عام 2025، تهدف الصين إلى نشر ما يصل إلى 648 قمرًا صناعيًا في المرحلة الأولى من بناء الكوكبة، من أجل إنشاء شبكة إنترنت ذات تغطية عالمية.

ويسلط إطلاق الأقمار الصناعية الضوء على طموحات الصين الكبيرة في مجال الفضاء ومحاولة بكين إزاحة الهيمنة الأمريكية في هذا القطاع، مع اتساع المعركة التكنولوجية بين البلدين.

وتُعد الخطة المدعومة من الدولة إحدى ردود الصين على ستارلينك، وهي مجموعة النطاق العريض التجارية المتنامية لشركة سبيس إكس التي لديها نحو 5500 قمر صناعي في الفضاء لتوفير إنترنت شبه عالمي للمستهلكين والشركات والوكالات الحكومية.

وتعمل الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض عادةً على ارتفاعات تتراوح ما بين 300 كم و 2000 كم من سطح الأرض وتتمتع بميزة كونها رخيصة وتوفر إرسالًا فعالًا من ناحية الكفاءة مقارنةً بالأقمار الصناعية الموجودة في مدارات أعلى.

وفي عام 2020، أكملت الصين شبكة بيدو BeiDou، وهي مجموعة من الأقمار الصناعية تمثل نظام ملاحة عالميًا لمنافسة النظام العالمي لتحديد المواقع المملوك للحكومة الأمريكية، والذي يستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم.

وتحمل السيطرة على الأقمار الصناعية التي تدور على هذه الارتفاعات آثارًا عسكرية كبيرة.

ومنذ عام 2022، عندما أظهرت حرب أوكرانيا أهمية ستارلينك للاتصالات في ساحة المعركة، نشرت وسائل الإعلام التابعة لجيش التحرير الشعبي مقالات عديدة عن التهديد الذي تمثله ستارلينك على مصالح الصين.

وقد وصفت هذه المقالات ستارلينك وسبيس إكس بصفتها جزءًا من الهيمنة الفضائية التي تحاول الولايات المتحدة إيجادها في الفضاء، مما يمنحها ميزة عسكرية فضائية أحادية الجانب.