“أوراكل” تفتتح منطقة سحابية ثانية في السعودية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة (أوراكل) Oracle، اليوم توسيع نطاق وجودها السحابي في المملكة العربية السعودية بافتتاح منطقة سحابية جديدة في مدينة الرياض، وذلك لتلبية طلب خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية المتنامي.

وستتيح هذه المنطقة السحابية الجديدة للشركات في القطاعين العام والخاص الاستفادة من مجموعة واسعة من خدمات (أوراكل) السحابية لتحديث تطبيقاتها والابتكار باستخدام البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي.

شراكة إستراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي في السعودية:

تُعدّ شركة (Center3)، هي الشريك المضيف لمنطقة (أوراكل كلاود) Oracle Cloud الجديدة في الرياض. وتأتي هذه المنطقة السحابية الجديدة كجزء من إستراتيجية أوراكل للسحابة الموزعة، واستثمارها البالغ 1.5 مليار دولار لتوسيع قدرات البنية التحتية السحابية في المملكة.

وستساهم هذه المنطقة الجديدة في تعزيز اقتصاد الذكاء الاصطناعي في المملكة، لذا من المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا في السنوات المقبلة، إذ تشير التقديرات إلى أن حجم هذا السوق سيصل إلى 135.2 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتنضم المنطقة السحابية الجديدة في الرياض إلى منطقة (Oracle Cloud) الحالية في جدة، ومنطقة (Oracle Cloud) المخطط لها في مدينة نيوم معززةً حضور الشركة في السعودية.

حلول سحابية شاملة لدعم الابتكار:

تُعدّ أوراكل شركة الحوسبة السحابية الوحيدة القادرة على تقديم خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع مجموعة كاملة تضم ما يزيد على 100 خدمة سحابية في بيئات سحابية مخصصة وعامة وهجينة في أي مكان بالعالم.

وتشمل هذه الخدمات قاعدة البيانات الذاتية من أوراكل، وخدمة HeatWave MySQL Database، وواجهة وقت تشغيل الحاوية Kubernetes، وحل VMware، وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تمكن الشركات من بناء تطبيقات مبتكرة وتحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال المهندس هيثم العوهلي، نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: “يُعدّ افتتاح منطقة أوراكل السحابية الجديدة في الرياض خطوةً حاسمة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ويعكس جهود المملكة لتعزيز الاقتصاد الرقمي القائم على التقنيات الحديثة والابتكار. وستساهم هذه الخطوة بشكل جوهري في تمكين الشركات العالمية والمحلية من تحقيق الابتكار وتعزيز تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في مختلف القطاعات، مما يعزز المكانة الريادية للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي”.

ومن جانبه قال ريتشارد سميث، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “تلتزم أوراكل عبر التوسع السريع لحلولنا السحابية في المملكة العربية السعودية بمساعدة المملكة على تحقيق هدفها في تطوير أحد أقوى الاقتصادات الرقمية في العالم. وكجزء من استثمارنا الأوسع في قدرات الحوسبة السحابية بالمملكة، ستساعد المنطقة السحابية الجديدة في الرياض في تسريع تبني تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي لدعم الابتكار في جميع قطاعات الاقتصاد السعودي مع مساعدة الشركات في معالجة متطلبات استضافة البيانات المحلية”.

دعم سيادة البيانات والامتثال للوائح المحلية:

سيتمكن العملاء والشركاء بفضل إضافة المنطقة السحابية الجديدة في الرياض إلى المنطقة السحابية الحالية في جدة من الاستفادة من زمن الوصول المنخفض إلى الخدمات السحابية، مما يساعدهم في الحصول على قيمة أفضل من بياناتهم.

كما يستطيعون الاستفادة من التوفر الدائم وقدرات النسخ الاحتياطي واسترداد البيانات بعد أي حوادث في المنطقتين ضمن المملكة، مما يعزز استمرارية الأعمال والمساعدة في معالجة اللوائح والمتطلبات المحلية لاستضافة البيانات المحلية.

وعلاوةً على ذلك، تُمكّن قدرات الذكاء الاصطناعي السيادية للبنية التحتية لسحابة أوراكل – التي تُعرف اختصارًا باسم (OCI) – العملاء من التحكم الشامل في مكان تخزين بياناتهم والبنية التحتية الحاسوبية وكيفية إدارتها. ونتيجة لذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المصممة مع مراعاة متطلبات الأطر الرقابية على السيادة الرقمية.

كما تمكن الهندسة السحابية الفريدة للبنية التحتية لسحابة أوراكل، الشركة من إطلاق مناطق سحابية متخصصة مع خدمات سحابية ضخمة داخل مراكز بيانات العملاء، ونشر المزيد من مناطق السحابة العامة بوتيرة أسرع من خلال البدء بنطاق انتشار مناسب والتوسع بعدها حسب الحاجة.

ويساعد هذا النهج في تلبية احتياجات جميع الدول والأسواق دون المساس بإمكانيات السحابة، مع توفير الأداء المتسق مع اتفاقيات مستوى الخدمة والأسعار العالمية التي لطالما اشتهرت بها البنية التحتية للسحابة الخاصة بأوراكل.