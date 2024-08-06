آبل تطلق ميزة جديدة في سفاري لإخفاء العناصر المزعجة

طرحت آبل ميزة جديدة في متصفح سفاري الخاص بها تحمل اسم “التحكم في التشتيت Distraction Control”، وذلك ضمن الإصدار التجريبي الخامس لأنظمة التشغيل iOS 18 و iPadOS 18 و macOS Sequoia.

وتهدف الميزة الجديدة إلى منح المستخدمين مزيدًا من التحكم في تجربة تصفح الويب، وذلك من خلال تسهيل عملية حجب عناصر معينة في صفحات الويب، مثل النوافذ المنبثقة والإعلانات وغيرها من المحتويات التي تظهر في المواقع.

ويمكن الوصول إلى ميزة “التحكم في التشتيت” من خلال خيارات القراءة وعرض المحتوى، حيث سيجد المستخدمون خيارًا جديدًا يسمى “إخفاء العناصر المشتتة” لتمكين الميزة. وبعد ذلك، سيُطلب من المستخدمين تحديد العناصر المختلفة التي يرون أنها مشتتة للانتباه في صفحات الويب يدويًا.

وتستمر ميزة “التحكم في التشتيت” بالعمل بعد تحديث الصفحة وإعادة تحميلها، طالما لم يتغير العنصر المخفي. وأكدت أبل أن الميزة لا تُخفي أي شيء استباقيًا، بل تُخفي العناصر التي يختارها المستخدم يدويًا فقط.

وشدّدت آبل على أن هذه الميزة لا تهدف إلى منع الإعلانات. ومع ذلك، يمكن للمستخدم استخدام الميزة لإخفاء إعلان في موقع ويب مؤقتًا، لكن الإعلان قد يظهر لاحقًا عند إعادة تحميل الصفحة.

وعند تنشيط الميزة أول مرة، يعرض سفاري نافذة منبثقة تؤكد أن الميزة لا تزيل الإعلانات أو العناصر الأخرى التي تتغير باستمرار في المواقع.

وفي حال اختيار المستخدم إخفاء شيء مثل لافتة الخصوصية العامة (GDPR) أو نافذة طلب ملفات تعريف الارتباط، فإن ميزة “التحكم في التشتيت” تتصرف كما لو أن المستخدم نقر يدويًا لإغلاق هذه النافذة، مما يعني أن الميزة لن تعمل على قبول طلب ملفات تعريف الارتباط أو رفضه.

وأخيرًا، إذا رغب المستخدم في إعادة عرض عنصر ما، يمكنه النقر مرة أخرى على خيار “إظهار العناصر المخفية”.

وتتوفر ميزة “التحكم في التشتيت” في الإصدارات التجريبية من أنظمة التشغيل الجديدة من آبل، وستُطرح لاحقًا لكافة المستخدمين.