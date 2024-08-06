آبل تخطط لإطلاق هاتف آيفون آير العام المقبل

انتشرت شائعات جديدة تفيد بأن شركة آبل تعتزم إطلاق هاتف ذكي بتصميم نحيف للغاية، وقد يحمل هذا الإصدار اسم “آيفون آير”.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الأشهر الأخير إلى بعض التسريبات حول هاتف آيفون النحيف المزعوم، مما يرجح احتمال قدوم هذا الإصدار بنحو كبير.

وفي تطوّر أخير، أشار المدوّن التقني “جون بروسر” عبر قناته في يوتيوب إلى أن آبل سوف تطلق هاتفها المنتظر باسم “آيفون 17 آير iPhone 17 Air” بدلًا من اسم “آيفون 17 سِليم iPhone 17 Slim” الذي انتشر سابقًا.

ويُعد اختيار ذلك الاسم توقعًا منطقيًا خاصةً أن آبل تستخدم هذا الاسم في حواسيب ماك بوك وأجهزة آيباد اللوحية منذ أعوام طويلة.

وزعم “بروسر” أيضًا أن سعر “آيفون 17 آير” لن يكون مرتفعًا، بل سيطابق سعر هاتف “آيفون 15 بلس” الحالي، مما يعني أن هذا الإصدار سيحمل مواصفات أقل مقارنةً بهواتف آيفون 17 برو الأخرى التي ستصدر العام المقبل.

ويُقال أيضًا إن آبل قد تتخلى عن إصدار آيفون بلس الحالي لصالح الإصدار المنتظر ذي التصميم النحيف، وسط تقارير تفيد بتراجع مبيعات هذا الإصدار مقارنةً بإصدارات آيفون الأخرى.

وعلى غرار أجهزة ماك بوك آير وآيباد آير، سيركز هاتف آيفون آير المتوقع على الخفة وسهولة الاستخدام بدلًا من المواصفات القوية، مما يعزز كونه بديلًا لهاتف آيفون بلس من ناحية السعر والفئة المستهدفة.

ووفقًا لتسريبات سابقة، سيحمل هاتف آيفون 17 بلس شاشة كبيرة وسُمكًا نحيفًا للغاية قد يصل إلى 5 ملم فقط.