هواوي تعلن هاتفها القابل للطي Nova Flip

لا تُعد هواوي غريبة على سوق الهواتف القابلة للطي وأحدث أجهزتها هو Nova Flip الذي يتبع النهج الصدفي، وهذا هو أول جهاز قابل للطي في تشكيلة Nova تطرحه الشركة بأسلوب عصري بعدة ألوان جريئة.

وأعلنت الشركة Nova Flip في المقام الأول بصفته إكسسوارًا للأزياء، مع أنه يتميز بعتاد حديث، ويشمل ذلك مفصلًا على شكل قطرة ماء من البازلت، مما يقلل الفجوة ويظهر شاشة مسطحة بعد فتحها.

واجتاز المفصل اختبارات SGS السويسرية الصارمة وصُنّف على أنه قادر على تحمل ما يصل إلى 1.2 مليون عملية فتح وطي.

ويأتي الجهاز بأبعاد قدرها 169.77 ملم × 75.4 ملم × 6.88 ملم في حالته غير المطوية ويزن 195 جرامًا.

وتوجد شاشة خارجية مربعة ذات حافات مستديرة من نوع OLED بقياس قدره 2.14 بوصة وبدقة قدرها 480×480 بكسلًا تدعم التدرج اللوني الواسع P3، في حين توجد شاشة داخلية من نوع LTPO OLED بقياس قدره 6.94 بوصات وبدقة قدرها 2690×1136 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

وتعمل الشاشة الخارجية بمنزلة محدِّد منظر للكاميرا الخارجية المزدوجة، ويمكنها أيضًا تشغيل بعض التطبيقات، مثل الطقس والموسيقى والتقويم.

ويدعم هاتف هواوي الجديد SuperMotion و SuperVision مع AI Image HDR للحصول على تأثيرات بصرية غامرة، ويحتوي على Touch Turbo 4.0 للحصول على ردود فعل لمس دقيقة.

وتشتمل الكاميرا الخارجية على عدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر RYYB بقياس قدره 1/1.56 بوصة وفتحة عدسة قدرها F/1.9، إلى جانب عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة قدرها F2.2 وبزاوية رؤية قدرها 112 درجة، وكاميرا داخلية بدقة قدرها 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة قدرها F2.2.

ويعتمد قسم الكاميرا على محرك Da Vinci Portrait Engine 2.0 لإنشاء الصور الشخصية، إذ إنه يعمل بذكاء على تحسين الشكل واللون والملمس والضوء والرسم، مما يجعل شكل الوجه ثلاثي الأبعاد ويقدم صورًا جميلة.

وتعرض الشاشة الخارجية أضواء متحركة أثناء المكالمة، ويمكن للمستخدمين تعيين أنماط مختلفة لهذه الميزة، كما يمكن للمستخدمين استخدام حيوان باندا لطيف أو حيوانات أليفة أخرى تعرض رسومًا متحركة مضحكة عبر الشاشة الخارجية.

ولم تكشف هواوي عن مجموعة الشرائح في هاتف Nova Flip، مع أن قائمة Geekbench السابقة تشير إلى أن الهاتف يعمل بشريحة Kirin 8000، وهي الشريحة التي يُعتقد أيضًا أنها تُشغل هاتفي Nova 12 و Nova 12 Pro.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 4.2 الذي يوفر مزايا ذكاء اصطناعي عديدة، ويشمل ذلك أداة إزالة الموضوع واستخراج النص من الصور وتوليد الصور.

وعززت هواوي فعالية المساعد Celia، إذ إنه يساعد المستخدمين في الاستشارات المتعلقة بالبشرة وتخطيط السفر أو الرحلات وتحرير المستندات أو الجداول.

ويستمد هاتف Nova Flip الطاقة من بطارية بسعة قدرها 4400 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 66 واطًا.

ويأتي هاتف Nova Flip بعدة خيارات لونية، ويشمل ذلك الأخضر والأسود والأبيض والوردي.

وتطرح هواوي هاتفها الجديد بسعر يبدأ من 745 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 800 دولار لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 910 دولارات لنسخة 12 جيجابايت + 1 تيرابايت.