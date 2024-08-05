ثورة في الذكاء الاصطناعي العربي.. “جي42” تطلق “جيس 70B” و20 نموذجًا جديدًا

أطلقت شركة (إنسبشن) Inception، التابعة لمجموعة (G42) الإماراتية، والمتخصصة في تطوير نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتوفيرها كخدمة، اليوم، أحدث إنجازاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو النموذج اللغوي الكبير (جيس 70B)، بالإضافة إلى 20 نموذجًا آخر من ذات الأحجام المختلفة لدعم معالجة اللغة الطبيعية العربية.

ويمثل نموذج (جيس 70B)، الذي دُرب على أكبر مجموعة بيانات عربية متاحة، قفزة نوعية في مجال معالجة اللغة الطبيعية العربية، ويوفر قدرات غير مسبوقة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

نموذج (جيس 70B) يفتح آفاقًا جديدة في الذكاء الاصطناعي العربي:

يتكون نموذج (جيس 70B) من 70 مليار بارامتر، لذلك يتميز بقدرات متقدمة في فهم اللغة العربية وتوليدها، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المطورين والشركات لتطوير تطبيقات مبتكرة في مختلف المجالات، ابتداءً من خدمة العملاء وحتى إنشاء المحتوى وتحليل البيانات.

ويقدم النموذج أيضًا قدرات ثنائية اللغة باللغتين العربية والإنجليزية بحجم ونطاق غير مسبوقين لمجتمع المصدر المفتوح، مما يوسع نطاق تطبيقاته.

20 large and small language models launched in 8 sizes, spanning 590M to 70B parameters. Delivering small, compute-efficient models for targeted applications, and advanced model sizes for enterprise precision.​

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وقد استخدمت الشركة تقنية التدريب المستمر لتطوير نموذج (جيس 70B)، مما سمح بتحسين أداء النموذج بشكل مستمر. وبفضل هذا التدريب المكثف على 370 مليار وحدة لغوية، منها 330 مليار وحدة لغوية باللغة العربية – وهي أكبر مجموعة بيانات عربية اُستخدمت حتى الآن لتدريب نموذج مفتوح المصدر – أصبح النموذج قادرًا على التعامل مع مجموعة واسعة من المهام اللغوية المعقدة، وفهم السياق الثقافي واللغوي العربي بشكل أفضل.

ومن المتوقع أن يساهم نموذج (جيس 70B) في تسريع وتيرة تطوير التطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم العربي، وخاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على المعالجة اللغوية الطبيعية، مثل: خدمة العملاء، والتسويق، والتعليم. كما أنه يمثل منصة قوية للباحثين والمطورين لبناء تطبيقاتهم الخاصة وتطوير الأبحاث في هذا المجال.

توسع نطاق عائلة (جيس) بأحجام مختلفة:

لم تكتفِ شركة (إنسبشن) بإطلاق (جيس 70B) فقط، بل كشفت أيضًا عن مجموعة شاملة من نماذج (جيس) الأساسية والمدربة بدقة؛ التي تضم 20 نموذجًا جديدًا، عبر 8 أحجام، وتتراوح أحجام هذه النماذج بين 590 مليون و70 مليار بارامتر، مما يوفر للمطورين خيارات مرنة لتطوير تطبيقاتهم.

أطلقنا 20 نموذجًا لغويًا بأحجام متنوعة من 590 مليون إلى 70 مليار بارامتر، مخصصة لتطبيقات الدردشة. نماذجنا تجمع بين الكفاءة وقوة الأداء لتلبية احتياجات المؤسسات المختلفة، مما يضع معيارًا جديدًا في معالجة النصوص العربية ويعزز الابتكار في الذكاء الاصطناعي pic.twitter.com/mCbQHH1kSe — Inception AI (@Inception_AI) August 5, 2024

وقد دُربت هذه النماذج على كم ضخم من البيانات بلغ 1.6 تريليون وحدة لغوية، تغطي اللغتين العربية والإنجليزية وبيانات البرمجة، مما يجعلها قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام، مثل: توليد النصوص، والترجمة، والإجابة عن الأسئلة، والبرمجة.

كما صُممت هذه النماذج خصوصًا لتطبيقات الدردشة، مما يجعلها مثالية لتطوير روبوتات الدردشة وتطبيقات المساعدات الافتراضية.

واستجابةً لملاحظات مجتمع معالجة اللغة الطبيعية العربية، يقدم هذا الإصدار الواسع الآن مجموعة من النماذج، بما يشمل: أول نموذج مخصص للغة العربية صغير بما يكفي ليعمل في الحاسوب المحمول، مما يوفر نماذج صغيرة وفعّالة من حيث الحوسبة للتطبيقات المستهدفة، وأحجام نماذج متقدمة لتلبية المتطلبات الصارمة للمؤسسات.

وتستوعب هذه المجموعة من نماذج (جيس) عددًا واسعًا من الاستخدامات، وتهدف إلى تسريع فرص الابتكار والتطوير والبحث للعديد من التطبيقات المستقبلية للمجتمع العربي الناطق باللغة العربية والثنائي اللغة.

و”أكد الدكتور أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي لشركة (إنسبشن)، أهمية (جيس) في الحفاظ على التراث العربي وتعزيز الوصول للذكاء الاصطناعي في المنطقة.

وقال: “يمثل إطلاق نموذج (جيس 70B) والعائلة الجديدة من النماذج خطوة مهمة نحو المستقبل، حيث يكون الذكاء الاصطناعي متاحًا للجميع، وحيث تساهم التقنيات التي طوروها في خدمة اللغات الأخرى غير المخدومة بشكل كافٍ”.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة إنسبشن قد أصدرت (جيس 13B) و (دردشة جيس 13B) في أغسطس من العام الماضي، وأطلقت لاحقًا نماذج ذات جودة عالية تركّز في اللغة العربية، وهي: (جيس 30B)، و (دردشة جيس 30B)، اللذان أثبتا أنهما أكثر أداءً في بيانات التقييم لكل من الإنجليزية والعربية مقارنة بالنماذج السابقة.

ومن جهتها، قالت نيها سينغوبتا، العالمة التطبيقية الرئيسية في شركة (إنسيبشن): “لقد تمكنا من تدريب نماذج جيس الصغيرة الحجم التي تصل إلى 30 مليار بارامتر من الصفر، ونجحنا في تحقيق نتائج متفوقة، ومع ذلك، في النماذج الكبيرة الحجم التي تحتوي على 70 مليار بارامتر وما فوق، كانت تعقيدات الحوسبة والأثر البيئي لتدريبها من الصفر كبيرة. لذلك اخترنا بناء (جيس 70B) بالاعتماد على نموذج (لاما2)، مما سمح لنا بالاستفادة من قاعدة المعرفة الواسعة لنموذج إنجليزي موجود وتطوير حل أكثر كفاءة واستدامة”.

لذلك يحتفظ نموذج (جيس 70B) بقدرات معالجة اللغة الإنجليزية العالية الجودة التي يتمتع بها نموذج (لاما2)، وفي حالات محددة، يتفوق عليه، مع التفوق بشكل كبير في المخرجات العربية مقارنة بالنموذج الأساسي.

ويمكنك تحميل نماذج جيس والوصول إلى الورقة البحثية وبيانات التقييم من خلال زيارة الصفحة المخصصة في منصة Hugging Face.