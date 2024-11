ثورة في الذكاء الاصطناعي العربي.. “جي42” تطلق “جيس 70B” و20 نموذجًا جديدًا

أطلقت شركة (إنسبشن) Inception، التابعة لمجموعة (G42) الإماراتية، والمتخصصة في تطوير نماذج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتوفيرها كخدمة، اليوم، أحدث إنجازاتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو النموذج اللغوي الكبير (جيس 70B)، بالإضافة إلى 20 نموذجًا آخر من ذات الأحجام المختلفة لدعم معالجة اللغة الطبيعية العربية.

ويمثل نموذج (جيس 70B)، الذي دُرب على أكبر مجموعة بيانات عربية متاحة، قفزة نوعية في مجال معالجة اللغة الطبيعية العربية، ويوفر قدرات غير مسبوقة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

يتكون نموذج (جيس 70B) من 70 مليار بارامتر، لذلك يتميز بقدرات متقدمة في فهم اللغة العربية وتوليدها، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المطورين والشركات لتطوير تطبيقات مبتكرة في مختلف المجالات، ابتداءً من خدمة العملاء وحتى إنشاء المحتوى وتحليل البيانات.

ويقدم النموذج أيضًا قدرات ثنائية اللغة باللغتين العربية والإنجليزية بحجم ونطاق غير مسبوقين لمجتمع المصدر المفتوح، مما يوسع نطاق تطبيقاته.

20 large and small language models launched in 8 sizes, spanning 590M to 70B parameters. Delivering small, compute-efficient models for targeted applications, and advanced model sizes for enterprise precision.​

