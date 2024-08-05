تقرير: سوق الأجهزة اللوحية تنمو من جديد

سجلت الشحنات العالمية من الأجهزة اللوحية نموًا سنويًا قدره 22.1 في المئة في الربع الثاني من عام 2024، بإجمالي قدره 34.4 مليون وحدة، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية IDC.

وقد استفادت النتائج من المقارنة الإيجابية مع الربع السابق من العام الماضي وكانت مدفوعة بتحديثات المنتج من كبار البائعين ودورة الاستبدال إلى جانب تجديد المخزون.

وتُعد مستويات الشحن القابلة للمقارنة بقيم ما قبل الوباء بمنزلة علامة واضحة على أن طلب الأجهزة اللوحية قد انتعش.

وتقارن نتائج الربع الثاني من عام 2024 إيجابيًا مع الربع الثاني من عام 2019 عندما شحنت الشركات ما يزيد على 32.5 مليون وحدة، بفضل تحديث المنتج من آبل والشعبية المتزايدة للأجهزة اللوحية القابلة للفصل من سامسونج وهواوي.

وشحنت آبل نحو 12.3 مليون وحدة، ونمت الشحنات بمقدار 18.2 في المئة سنويًا في هذا الربع، مما عزز حصتها في السوق إلى 35.8 في المئة.

ومع إطلاق نموذجي iPad Air و iPad Pro بقياس قدره 11 بوصة و 13 بوصة، تمكنت آبل من تحقيق نمو في السوق.

ونمت شحنات آيباد في جميع أنحاء العالم باستثناء الصين، إذ أثرت المنافسة من اللاعبين المحليين، مثل هواوي وشاومي، سلبًا في الشركة.

واحتلت سامسونج المرتبة الثانية بشحنات قدرها 6.9 ملايين وحدة في الربع الثاني من عام 2024، وهو ما يُعد نموًا قدره 18.6 في المئة سنويًا.

واستطاعت سامسونج النمو بغض النظر عن إطلاق أي منتج رئيسي. وجاء النمو أساسًا من عمليات النشر التجارية المتعددة والمقارنة بالربع الثاني من عام 2023.

واحتلت لينوفو المركز الثالث في هذا الربع مع نمو سنوي قدره 16.7 في المئة وشحنات قدرها 2.5 مليون وحدة.

وسجلت الأجهزة اللوحية القابلة للفصل للشركة نموًا سنويًا قدره 39.7 في المئة مقارنةً بالأجهزة اللوحية التقليدية.

واحتلت هواوي المركز الرابع في هذا الربع مع نمو قوي سنوي قدره 40.3 في المئة وشحنات قدرها 2.3 مليون وحدة.

وقدمت هواوي جهازًا لوحيًا جديدًا، وهو MatePad 11.5S، الذي أظهر أداءً قويًا في السوق، كما ساعدت العروض الترويجية عبر الإنترنت لشهر يونيو في الصين في زيادة النمو.

واحتلت شاومي المركز الخامس، إذ نمت شحنات الشركة بمقدار 94.7 في المئة سنويًا لتصل إلى مليوني وحدة.

وخارج الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان)، حققت شاومي مكاسب كبيرةً في السوق الأوروبية مع نمو كبير في روسيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلدان أخرى عديدة.

وتشير نتائج الربع الثاني من عام 2024 إلى أن السوق قد تجاوزت الوباء، ومن المتوقع أن تستمر دورة التحديث والنمو في الأسواق الناشئة بمساعدة التعافي على المدى القريب.

وقالت أنوروبا ناتاراج، كبيرة محللي الأبحاث في IDC لتتبع الأجهزة المتنقلة والاستهلاكية: “يركز الداخلون الجدد إلى السوق على التوسع العالمي، في حين يواصل القادة على المدى الطويل التركيز على تحسين التكنولوجيا، كما هو الحال في شاشات OLED لأجهزة آيباد برو، وتلبية الحاجة إلى الأجهزة المتميزة، والاستفادة من قوة التقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي”.