تقرير: إنفيديا تواجه تحقيقات وزارة العدل لمكافحة الاحتكار

يبحث مسؤولو مكافحة الاحتكار في وزارة العدل في شكاوى تفيد بأن إنفيديا تسيء استخدام هيمنتها على السوق في رقاقات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير صادر عن The Information.

وساهمت ريادة شركة الرقاقات العملاقة في أشباه الموصلات المتقدمة للذكاء الاصطناعي في تعزيز أداء الأسهم خلال العام الماضي، وتمتلك الشركة الآن ما بين 70 في المئة و 95 في المئة من سوق شرائح الذكاء الاصطناعي المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة، حسب تقديرات Mizuho Securities.

وتثير هيمنة إنفيديا غضب الجهات التنظيمية العالمية، إذ ذكرت وكالة رويترز في الشهر الماضي أن الشركة قد تواجه اتهامات فرنسية بمكافحة الاحتكار بسبب ممارسات مزعومة مناهضة للمنافسة.

وتواصل المسؤولون الأمريكيون في الأسابيع الأخيرة مع منافسي إنفيديا، ويشمل ذلك AMD، فيما يتعلق بالمشكلات المُبلغ عنها، مثل تهديد العملاء، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة على الشركات الناشئة.

وقال التقرير إن المحققين يبحثون إذا كانت شركة صناعة الرقاقات تفرض على عملائها أسعارًا مرتفعة للمنتجات إذا أراد هذا العميل شراء رقاقات الذكاء الاصطناعي من منافسين، مثل AMD.

وتبحث وزارة العدل أيضًا إذا كانت الشركة قد ضغطت على العملاء لشراء منتجات إضافية، مثل الكابلات التي تربط الخوادم معًا، حسبما ذكرت The Information.

ويُعد الحد من طلبات الرقاقات – ما لم تشترِ الشركة منتجات إضافية من إنفيديا، وبث الخوف من تأخر طلبات العملاء – من بين أساليب الضغط المزعومة.

كما كانت الصفقة التي أعلنتها الشركة سابقًا لشراء Run:ai واستحواذها على Bright Computing في عام 2022 محل اهتمام وزارة العدل.

وفي شهر أبريل، أفادت التقارير أن إنفيديا أنفقت ما يصل إلى 700 مليون دولار للاستحواذ على Run:ai، وهي الشركة الناشئة المتخصصة في برامج إدارة وحدات معالجة الرسومات.

ولم يُكشف عن مخاوف محددة تحيط بعملية شراء Run:ai، مع أن الهيئات التنظيمية الأمريكية والدولية فحصت عمليات استحواذ شركات التكنولوجيا الكبيرة في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بقضايا، مثل الممارسات التجارية المانعة للمنافسة واحتكارات السوق.

وتحظى عمليات الاستحواذ على شركات الذكاء الاصطناعي بأهمية خاصة، إذ أصدرت الهيئات التنظيمية الرئيسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في شهر يوليو بيانًا مشتركًا تعهدت فيه بالحماية تجاه الأساليب التي من شأنها تقويض المنافسة العادلة أو تؤدي إلى ممارسات غير عادلة أو خادعة في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي.

وفي ظل إدارة بايدن، تابعت وزارة العدل ولجنة التجارة الفيدرالية حملة شاملة لمكافحة الاحتكار تجاه عمالقة التكنولوجيا، ورفعتا دعاوى قضائية على شركات آبل وجوجل وميتا وأمازون.

وقال متحدث باسم إنفيديا في بيان: “إنفيديا تَتفوَّق بناءً على الكفاءة، وهذا يتجلى في نتائجنا المعيارية وقيمتنا التي نقدمها للعملاء. ننافس بناءً على استثمارات وابتكارات تمتد لعقود، ونحن ملتزمون تمامًا بالامتثال للقوانين. هذا الالتزام يجعل منتجات إنفيديا متاحة لكل مؤسسة، مما يتيح للعملاء حرية اختيار الحل الأنسب لهم. سنستمر بدعم المبتكرين الطموحين في جميع الصناعات والأسواق، ويسعدنا تقديم أيّ معلومات يحتاج إليها المنظمون”.