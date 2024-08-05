تقرير: آيفون 16 لن يتأثر بتأخر طرح Apple Intelligence

ليس لدى آبل خطط لتأخير إصدار التحديث السنوي لجهاز آيفون 16، مع أن مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence التي روجتها آبل كثيرًا ستبدأ بالظهور بعد أسابيع فقط من الإصدار الأولي لنظام iOS 18.

ويشير مارك جورمان من وكالة بلومبرغ إلى أن المجموعة الأولى من مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence ظهرت في الإصدار التجريبي الأول للمطورين من iOS 18.1، بدلًا من تضمينها في الإصدارات التجريبية الأصلية.

ومن المتوقع أن تؤدي Apple Intelligence دورًا كبيرًا في زيادة جاذبية نماذج آيفون 16 للعملاء، وخاصة بالنظر إلى أن نماذج آيفون 15 المتطورة فقط هي التي تدعم هذه المزايا حاليًا.

وفصلت آبل في عرضها التقديمي الأصلي لنظام التشغيل iOS 18 المزايا الأساسية التي ستحصل عليها معظم نماذج آيفون عن مزايا Apple Intelligence التي تعمل مع آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس فقط في الوقت الحاضر.

ومن المتوقع أن تكون جميع نماذج آيفون 16 قادرة على الاستفادة من بعض مزايا Apple Intelligence على الأقل عند وصولها، مع أن آبل كانت حذرة عند الحديث عن الوقت الذي يمكن فيه للمستخدمين أن يتوقعوا اكتمال الطرح الكامل.

وبالمثل، لن تظهر مزايا Apple Intelligence في الإصدارات الأولية من iPadOS 18 أو macOS Sequoia، مع أنها ستبدأ بالشحن في أول تحديث رئيسي لتلك الإصدارات.

وأشار مارك جورمان في رسالته الإخبارية Power On إلى أن آبل أخّرت مرة إصدار جهاز آيفون بسبب عدم توفر المزايا البرمجية.

وأجّلت الشركة قبل 13 عامًا إصدار iPhone 4S حتى شهر أكتوبر؛ لأن مزايا آيكلاود وسيري الرئيسية لم تكن جاهزة للإصدار في شهر يونيو التقليدي في ذلك الوقت.

ومن المتوقع هذه المرة أن تطلق الشركة تشكيلة آيفون 16 في منتصف شهر سبتمبر، كما جرت العادة.

ويتضمن الإصدار التجريبي الأول من iOS 18.1 بعض أدوات الكتابة الجديدة، ومزايا التلخيص، وخيارات التسجيل والنسخ، والجهد الأول لتحسين تجربة سيري.

ومن المتوقع أن تصل المزايا الأخرى، مثل تكامل ChatGPT و Genmoji، إلى الإصدارات التجريبية اللاحقة.

ويتوقع أن تطرح آبل المجموعة الكاملة من مزايا Apple Intelligence خلال المدة المتبقية من عام 2024، ويوجد بعض التكهنات بأن بعض المزايا قد لا تكتمل حتى أوائل عام 2025.