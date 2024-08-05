تقرير: آبل تخطط لطرح Apple Watch SE 3 للأطفال

تستعد آبل لتقديم الإصدار الثالث من ساعتها الذكية Apple Watch SE في الشهر المقبل بمظهر جديد، وذلك وفقًا لمارك جورمان من وكالة بلومبرغ.

وفي محاولة لخفض السعر، يقول جورمان إن الشركة تخطط لاستخدام حافظة بلاستيكية صلبة جديدة للساعة لتحل محل حافظة الألمنيوم الحالية.

وقد تكون هذه خطة لخفض السعر إلى أقل من 200 دولار، إذ إن بعض منافسي آبل لديهم ساعات ذكية بأسعار أقل من هذا المستوى.

وقد يميز استخدام البلاستيك Apple Watch SE 3 عن نماذج Apple Watch العادية.

ولن تستطيع في الوقت الحالي التمييز بين Apple Watch SE (الإصدارين الأول والثاني) ونماذج Apple Watch العادية الصادرة في العام نفسه، إذ إن الفرق الوحيد هو أن نماذج SE تفتقر إلى بعض المزايا الصحية الموجودة في النماذج ذات السعر الكامل.

وكتب جورمان في رسالته الإخبارية الأسبوعية Power On أن التصميم البلاستيكي الجديد قد يجعل الساعة أكثر من مجرد نسخة أقل تكلفة من Apple Watch.

ويقول جورمان إن الهيكل البلاستيكي الصلب يجعل Apple Watch SE مناسبة للأطفال مع تسويق آبل للجهاز بصفته بديلًا للهواتف الذكية للأطفال الصغار.

وفي حال كان هذا هو الجمهور المستهدف للإصدار القادم من Apple Watch SE، فإن الحافظة البلاستيكية تسمح لشركة آبل بتقديم الساعة بألوان حيوية، مما يزيد جاذبيتها لدى الشباب.

وربما تتنافس Apple Watch SE 3 مباشرةً مع أمثال Fitbit Ace LTE وساعات الأطفال الملونة التي تصنعها شركة سواتش Swatch.

ويبدو أن تقديم نسخة خاصة من الساعة الأكثر شعبية في العالم للأطفال فكرة جيدة، ويجبر هذا الأمر المستخدمين على دفع نحو 50 دولارًا إضافيًا للنسخة الخلوية من الساعة والدفع مقابل الخدمة الخلوية مع مزود الاتصالات، مع أنه من غير المعروف إذا كان الطفل يفضل الساعة الذكية على الهاتف الذكي.

وأطلقت آبل أول ساعة Apple Watch SE في شهر سبتمبر 2020. وبعد نحو عامين، أصدرت الشركة Apple Watch SE 2.

ومن المفترض أن يستخدم النموذج القادم تصميم Apple Watch Series 8، مما يعني أنه يجب أن يحتوي على شاشة بقياس قدره 1.61 بوصة مع شريحة S9 المحدثة من آبل المعتمدة على شريحة A15 Bionic لعام 2021.