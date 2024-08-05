أكاديمية طويق تختتم معسكراتها بالشراكة مع “Juniper Networks” لتطوير الكوادر الوطنية

اختتمت أكاديمية طويق بنجاح سلسلة من المعسكرات التدريبية المتخصصة بالشراكة مع شركة (Juniper Networks)، العالمية المتخصصة في تطوير منتجات الشبكات.

واستمرت هذه المعسكرات لأكثر من 3 أشهر متتالية، وشهدت مشاركة أكثر من 1900 متدرب ومتدربة، حيث قدم خبراء عالميون برامج تدريبية مكثفة بهدف تطوير القدرات التقنية الوطنية بمنهجية تعلم احترافية، عبر تفعيل شراكات الأكاديمية مع الجهات العالمية في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة.

وتضمّنت المعسكرات تأهيل المتدربين للحصول على 9 شهادات احترافية في عدة مجالات حيوية وهي: الحوسبة السحابية، وأمن المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والشبكات، والأتمتة، وشبكات مزوّدي الخدمات، وذلك ضمن شراكة الأكاديمية مع شركة (Juniper Networks)، التي تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية، وتعزيز فرصها الوظيفية في المجالات التقنية العالية الطلب، مما يساهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

بـ 9 شهادات احترافية لأكثر من 1,900 متدربًا ومتدربة؛ ختام معسكرات #أكاديمية_طويق بالشراكة مع @JuniperNetworks pic.twitter.com/6OI8yAWPRd — أكاديمية طويق (@TuwaiqAcademy) August 4, 2024

وأكّد عبدالعزيز الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، استمرار الأكاديمية في عقد شراكات إستراتيجية مع كبرى الجهات العالمية في مختلف المجالات والتخصصات التقنية؛ لتقديم معسكرات وبرامج تدريبية عالمية المستوى للشباب السعودي، تُقام أول مرة على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن هذه الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية تساهم في بناء جيل جديد من التقنيين المهرة القادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي.

"حبيت أستثمر صيفي إني أتعلّم مهارة جديدة" تجارب وانطباعات إيجابية، وشغف مستمر للتعلُّم؛ لمتدربي معسكر "تطوير مواقع الويب باستخدام لغة Java".#أكاديمية_طويق pic.twitter.com/QP9bamjpTJ — أكاديمية طويق (@TuwaiqAcademy) July 28, 2024

وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية طويق تقدم العديد من المعسكرات والبرامج التعليمية بالشراكة مع جهات عالمية مثل: آبل ومايكروسوفت، وأمازون، و(ميتا) Meta، و(علي بابا) AliBaba، وغيرها من الجهات المتقدمة؛ لتأهيل القدرات الوطنية المتميزة القادرة على سدّ احتياجات سوق العمل والتطورات التقنية الحديثة.

وبهذه الشراكات الإستراتيجية، تساهم أكاديمية طويق في تحقيق رؤية المملكة 2030 بتطوير الاقتصاد الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.