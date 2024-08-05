أفضل 5 بدائل لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip6

إذا كنت ترغب في شراء هاتف قابل للطي فإن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 يعد من أبرز الخيارات التي يمكنك التفكير فيها، فهو يمتاز بتصميمه الأنيق ومواصفاته القوية. ومع ذلك، فهو ليس الخيار الوحيد المتاح، وإذا كنت تجد أن هذا الهاتف مرتفع السعر، أو ترغب في هاتف قابل للطي لكن حجمه أكبر من حجم Galaxy Z Flip6، فهناك الكثير من البدائل التي يمكنك الاختيار منها، وسنذكر فيما يلي خمسة من أفضل بدائل Galaxy Z Flip6:

1- هاتف سامسونج Galaxy Z Flip5:

لم تُجرِ سامسونج الكثير من التغييرات على Z Flip6 مقارنةً بالطراز السابق Z Flip5، لذلك يمكنك توفير القليل من المال والحصول على تجربة استخدام متقاربة إلى حد كبير.

Z Flip6 متطابق تقريبًا مع Z Flip5 في التصميم وبعض المواصفات الأساسية لكنه يباع بسعر أغلى من سعر الطراز السابق؛ لأنه يمتاز بمواصفات أقوى، مثل: معالج Snapdragon 8 Gen 3، والكاميرا المحسنة الدقة كما يحتوي على بطارية بسعة أكبر من سعة بطارية الطراز السابق، ويتضمن بعض مزايا Galaxy AI الإضافية، ولكن هذه التحسينات ليست كثيرة، ولن تلاحظ فرقًا كبيرًا في تجربة الاستخدام بنحو عام؛ لأن المعالج الذي يعمل به الطراز السابق قوي أيضًا، ويمكنه معالجة المهام المتعددة بسلاسة.

كما أن مزايا الذكاء الاصطناعي الموجودة حاليًا في Z Flip6 قد تصل معظمها إلى الهواتف القديمة في وقت لاحق، وأما عدسة الكاميرا الرئيسية الجديدة فهي تعد مزية قوية؛ فقد أصبحت دقة الكاميرا الأساسية 50 ميجابكسل بدلًا من 12 ميجابكسل، وهذا يُحدث فرقًا في وضوح الصور وجودتها، ولكن بنحو عام الصور التي ينتجها Z Flip6 ليست أفضل كثيرًا من الصور التي ينتجها هاتف Z Flip5.

وفيما يتعلق بالسعر، يُباع هاتف Galaxy Z Flip6 بسعر يبدأ من 4399 ريالًا سعوديًا، وأما هاتف Galaxy Z Flip5 فيُباع بسعر يبدأ من 2799 ريالًا سعوديًا.

2- هاتف موتورولا Razr Plus 2024:

سامسونج ليست الشركة الوحيدة التي تنتج هواتف قابلة للطي تمتاز بالمواصفات القوية والتصميم المميز فهناك أيضًا شركة موتورولا التي تصدر هواتف قابلة للطي تتنافس مع هواتف سامسونج.

يُعد Motorola Razr 50 Ultra الهاتف القابل للطي الرائد المتميز من موتورولا ويتفوق على هاتف سامسونج في بعض المجالات. فعلى عكس Z Flip6، يمكن للشاشة الخارجية في هاتف موتورولا التي تأتي بمقاس قدره 4 بوصات تشغيل كل التطبيقات المثبتة في الهاتف، كما تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 165 هرتزًا.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 8s Gen 3، وهو أقل قوة من Snapdragon 8 Gen 3 الذي يعمل به هاتف Z Flip6، ولكنه سريع ويتمتع بكفاءة عالية ومن غير المرجح أن تلاحظ أي فروق كبيرة بينهما في أثناء الاستخدام.

كلا الهاتفين يحتويان على كاميرات رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، لكن Razr 50 Ultra يحتوي على كاميرا ثانية مقرّبة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وأما الكاميرا الثانية في هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 فتضم عدسة فائقة الاتساع تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، يتفوق هاتف موتورولا على هاتف سامسونج بدقة الكاميرا الأمامية، فهو يضم كاميرا أمامية تبلغ دقتها 32 ميجابكسل، وأما الكاميرا الأمامية في هاتف سامسونج فتبلغ دقتها 10 ميجابكسل.

يُباع هاتف موتورولا Razr 50 Ultra بسعر قدره 3042 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين تبلغ سعتها 512 جيجابايت، وأما الطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين تبلغ سعتها 512 جيجابايت من هاتف Galaxy Z Flip6 فيُباع بسعر قدره 4899 ريالًا سعوديًا.

3- هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus:

إذا كنت تبحث عن بديل لهاتف Z Flip6 من سامسونج لكنه غير قابل للطي، ويباع بسعر قريب من سعر Z Flip6 فيمكنك التفكير في شراء هاتف Galaxy S24 Plus الذي يُعد من أحدث وأفضل هواتف سامسونج ويتفوق على Z Flip6 في عدد من المجالات.

يختلف هذا الهاتف عن Z Flip6 كُليًا من حيث التصميم فهو يأتي بتصميم تقليدي وغير قابل للطي، ويضم Galaxy S24 Plus شاشة يبلغ قياسها 6.7 بوصات وتدعم معدل تحديث تكيفي يتراوح بين 1 هرتز و 120 هرتزًا. ويقدم أداءً مشابهًا لأداء Z Flip6 وذلك بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3 المتوفر في كلا الهاتفين.

يتفوق S24 Plus على Z Flip6 في أداء الكاميرات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العدسة الإضافية المتوفرة في S24 Plus، فبالإضافة إلى العدسة الرئيسية التي تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل والعدسة الفائقة الاتساع التي تأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل كالمتوفرتين في Z Flip6، يتضمن S24 Plus عدسة مقربة بدقة قدرها 12 ميجابكسل تحدث فرقًا كبيرًا في تجربة التصوير.

من ناحية أخرى، يمكن أن يستمر Z Flip6 بالعمل لمدة يوم واحد ويدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا. وأما S24 Plus فيدعم الشحن بقدرة تبلغ 45 واطًا، ويستمر بالعمل لمدة يومين بشحنة واحدة.

هذه المزايا قد تكون مهمة للعديد من الأشخاص، فإذا كنت مهتمًا بعمر البطارية وسرعة الشحن ونظام الكاميرا المتطور فعليك التفكير في اختيار Galaxy S24 Plus بدلًا من Z Flip6.

وفيما يتعلق بالسعر يُباع هاتف Galaxy S24 Plus بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا، وهو قريب من سعر هاتف Z Flip6.

4- هاتف OnePlus 12:

يتميز OnePlus 12 بقوة الأداء بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3 ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 12 جيجابايت وتصل إلى 16 جيجابايت ويُباع بسعر أقل من سعر هاتف سامسونج Z Flip6، ويمتاز هذا الهاتف أيضًا بالتصميم الأنيق ويضم شاشة AMOLED كبيرة تأتي بمقاس قدره 6.8 بوصات وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

يتفوق هذا الهاتف على هاتف سامسونج بعمر البطارية وسرعة الشحن؛ إذ يمكن أن يستمر بالعمل مدة يومين بشحنة واحدة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا. ومثل Galaxy S24 Plus، يحتوي OnePlus 12 على نظام كاميرا ثلاثي العدسات، وهذا يمنحه مزية إضافية يتفوق بها على Z Flip6.

ومع كل هذه المزايا يُباع هاتف ون بلس بسعر قدره 3095 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت، وهذا السعر أقل بكثير من سعر الطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين تبلغ سعتها 512 جيجابايت من هاتف Galaxy Z Flip6 والذي يُباع بسعر قدره 4899 ريالًا سعوديًا.

5- هاتف سامسونج Galaxy Z Fold6:

إذا كنت تريد هاتفًا قابلًا للطي ولكن حجمه أكبر من حجم هاتف Z Flip6، فاختر Galaxy Z Fold6 أغلى هاتف من سامسونج وأكثرها تقدمًا من الناحية التكنولوجية.

كلا الهاتفين يشتركان في الكثير من المواصفات، مثل: المعالج القوي، والكاميرات المتقدمة، ولكن الفرق الرئيسي والأكثر وضوحًا هو التصميم؛ إذ يأتي Z Flip6 في تصميم قابل للطي بنحو رأسي، وأما هاتف Z Fold6 فهو قابل للطي أفقيًا على غرار الكتب، وعند فتحه يصبح بحجم جهاز لوحي صغير؛ مما يمنحك مساحة أكبر للعمل أو الرسم أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

سيعتمد الاختيار بينهما بنحو أساسي على الشكل؛ لأن معظم المواصفات الأساسية للجهازين متشابهة تمامًا؛ فكلاهما يعملان بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، ويتوفران بسعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي بسعة تبدأ من 12 جيجابايت، وكلاهما يستمران بالعمل لمدة يوم واحد ويدعمان الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا.

ومع ذلك، فإن السعر قد يكون عائقًا للكثيرين، فهاتف Z Fold6 يُباع بسعر أغلى بكثير من سعر Z Flip6، فهو يُباع بسعر يبدأ من 7299 ريالًا سعوديًا.