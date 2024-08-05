أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن التزييف العميق 

تطورت تقنية التزييف العميق بنحو كبير وانتشرت بسرعة في السنوات الأخيرة الماضية، فقد ارتفع عدد مقاطع الفيديو المزيفة عبر الإنترنت بنسبة تبلغ 330% بين عامي 2019 و 2020.

وقد كشفت دراسة أن محاولات الاحتيال باستخدام مقاطع الفيديو المزيفة زادت بنسبة قدرها 3000% في عام 2023. وأصبحت مقاطع الفيديو المزيفة تُستخدم في كل المجالات تقريبًا، من الترفيه إلى السياسة؛ مما يثير المخاوف من انتشار المعلومات المضللة والاحتيال.

وبسبب هذا الانتشار الواسع لهذه التقنية أصبحت هناك حاجة إلى أدوات وتقنيات فعالة للكشف عن مقاطع الفيديو المزيفة، وبالفعل بدأت العديد من شركات التكنولوجيا بتطوير أدوات للكشف عن التزييف العميق، وآخرًا طرحت جوجل مزايا أمان جديدة عبر الإنترنت تسهل إزالة التزييف العميق من البحث وتمنعها من الظهور في الجهة العلوية لنتائج البحث، وستظهر في المستقبل القريب المزيد من التقنيات والأدوات والمزايا التي تساعد في كشف التزييف العميق.

ومع ذلك تتوفر في الوقت الحالي مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا للكشف عن مقاطع الفيديو المزيفة وسنذكر فيما يلي 5 من أبرز هذه الأدوات:

1- أداة Sensity:

تعتمد Sensity على الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم العميق المتقدمة المدربة على مجموعات بيانات واسعة للكشف عن التزييف العميق والوسائط الأخرى المتلاعب بها.

تتضمن عملية الكشف الخاصة بأداة Sensity تحليل الأجزاء المرئية والصوتية والبيانات الوصفية للوسائط لتحديد التناقضات. كما تفحص ملامح الوجه وتعبيرات الوجه والصوت والاتساق الزمني في مقاطع الفيديو للكشف عن الشذوذ الذي يشير إلى التلاعب. بالإضافة إلى ذلك، توفر Sensity قدرات مراقبة لحظية ويمكن دمجها في الأنظمة من خلال واجهات برمجة التطبيقات، مما يعزز تدابير الأمان في تطبيقات مختلفة.

2- أداة Intel FakeCatcher:

FakeCatcher من Intel هي أداة يمكنها الكشف عن مقاطع الفيديو المزيفة لحظيًا وهي قادرة على تحليل مقاطع الفيديو بسرعة في غضون أجزاء من الثانية، وبدقة تصل إلى 96%.

تستخدم هذه الأداة نهجًا فريدًا يعتمد على تحليل تدفق الدم في جسم الشخص الظاهر في الفيديو؛ إذ تستخدم تقنية تسمى Photoplethysmography (PPG) للكشف عن التغيرات اللونية الدقيقة في الجلد التي تشير إلى تدفق الدم، والتي توجد في مقاطع الفيديو الحقيقية ولكنها لا تكون ظاهرة في مقاطع الفيديو المزيفة، كما تفحص أيضًا حركات العين للتحقق من اتساقها.

ومع أن هذه الأداة تُعد بمنزلة ابتكار مميز، فقد أظهرت الاختبارات الواقعية بعض القيود التي تعانيها، فقد صنفت بعض مقاطع الفيديو الأصلية على أنها مزيفة. ومع ذلك تمثل FakeCatcher تقدمًا كبيرًا في تقنية الكشف عن مقاطع الفيديو المزيفة، فهي تقدم نهجًا جديدًا قائمًا على مراقبة العلامات البيولوجية لتحديد مقاطع الفيديو المزيفة.

3- أداة DuckDuckGoose AI:

DuckDuckGoose AI هي أداة متقدمة للكشف عن التزييف العميق مصممة للحماية من مقاطع الفيديو والصور والأصوات والنصوص المزيفة التي قد تُستخدم بهدف الاحتيال وسرقة الهوية وغير ذلك.

تستخدم هذه الأداة خوارزميات متطورة لتحليل المحتوى بحثًا عن علامات التزييف، وتوفر تفسيرات واضحة للتزييف العميق المُكتشف لمساعدة المستخدمين في فهم النتائج.

يمكن لأداة DuckDuckGoose AI الكشف عن التزييف لحظيًا؛ مما يتيح للشركات التصرف فورًا لمنع انتشار الوسائط المزيفة، وقد صُممت بطريقة تسمح بإدماجها في أنظمة الشركات؛ مما يعزز تدابير الأمان ويحمي سلامة العلامة التجارية وثقة العملاء.

4- أداة VizMantiz:

VizMantiz هي أداة متطورة للكشف عن التزييف العميق طورتها شركة Kroop AI وهي مصممة لخدمة قطاعات مختلفة مثل: الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين ومنصات التواصل الاجتماعي.

فقد صُممت هذه الأداة لمساعدة المؤسسات الكبيرة في هذه القطاعات على التحقق من صحة الوسائط؛ مما يحمي من انتشار المعلومات المضللة وضمان سلامة المحتوى الرقمي.

تعتمد هذه الأداة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحليل الأجزاء المرئية والصوتية والبيانات الوصفية لمقاطع الفيديو لتحديد علامات التزييف. وقد دُرّبت VizMantiz على مجموعة كبيرة ومتنوعة من البيانات؛ مما يعزز قدرتها على اكتشاف مجموعة واسعة من أساليب التزييف العميق.

5- أداة TrueMedia:

TrueMedia.org هي منظمة غير ربحية تقدم أداة مجانية للكشف عن التزييف العميق مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمكافحة التضليل السياسي. وقد طُوّرت هذه الأداة لكشف مقاطع الفيديو المزيفة في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2024، وتتميز بدقة تزيد على 90% في تحديد الوسائط المزيفة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وهي متاحة للمسؤولين الحكوميين ومدققي الحقائق وموظفي الحملات والجامعات والمنظمات غير الربحية ومنظمات الأخبار المعتمدة.

بتمويل من Camp.org، تتعاون TrueMedia.org مع مختبر الذكاء الاصطناعي (AI for Good Lab) التابع لشركة مايكروسوفت وشركاء آخرين لتعزيز قدراتها في الكشف عن الوسائط المصممة بالتزييف العميق.

وتهدف هذه المنظمة إلى إدماج أداتها مباشرة في متصفحات الويب ومنصات التواصل الاجتماعي، لمعالجة التهديد المتزايد للمعلومات المضللة التي يولدها الذكاء الاصطناعي في المجال السياسي.