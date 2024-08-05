آبل تواجه تراجعًا بعد تخفيض بيركشاير هاثاواي حصتها

خفضت بيركشاير هاثاواي التابعة للملياردير وارن بافيت حصتها الضخمة في آبل بنحو النصف إلى 84.2 مليار دولار في خطوة مفاجئة للمستثمر الشهير الذي يركز على المدى الطويل، وفقًا لإيداع هيئة الأوراق المالية والبورصة.

وكشفت بيركشاير هاثاواي في تقرير أرباحها أن حصتها في شركة تصنيع آيفون بلغت قيمتها نحو 84.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، مما يشير إلى أنها تخلصت مما يزيد قليلًا على 49 في المئة من أسهم شركة التكنولوجيا.

وحتى بعد البيع تظل آبل هي أكبر حصة في أسهم بيركشاير هاثاواي.

ويأتي بيع أسهم آبل وسط نمط واسع من البيع من بافيت في الربع الثاني، إذ باعت بيركشاير هاثاواي أكثر من 75 مليار دولار من الأسهم في هذه المدة، مما رفع السيولة النقدية للشركة إلى مستوى قياسي قدره 277 مليار دولار.

وقلص بافيت حصته في آبل بمقدار 13 في المئة في الربع الأول، وألمح في الاجتماع السنوي للشركة في شهر مايو الماضي إلى أن ذلك كان لأسباب ضريبية.

وأشار بافيت إلى أن بيع القليل من أسهم آبل هذا العام قد يفيد المساهمين في بيركشاير هاثاواي على المدى الطويل إذا رفعت حكومة أمريكية ترغب في سد العجز المالي المتزايد الضريبة على أرباح رأس المال في المستقبل.

ويشير حجم هذا البيع إلى أنه قد يكون أكثر من مجرد خطوة لتوفير الضرائب. وحققت بيركشاير هاثاواي أرباحًا ضخمة من عملية البيع، وفقًا لحسابات صحيفة فايننشال تايمز.

وكان بافيت قد تجنب إلى حد كبير الاستثمارات في مجال التكنولوجيا قبل البدء بشراء أسهم آبل في عام 2016.

وقد تكون عملية البيع علامة على أن بافيت فقد بعض الثقة بشركة آبل. وبعد تراجعها في الربع الأول بسبب مخاوف من تخلفها عن ابتكار الذكاء الاصطناعي، ارتفعت أسهم الشركة في الربع الثاني، إذ ارتفعت بمقدار 23 في المئة إلى مستوى قياسي جديد مع تقديمها تفاصيل للمستثمرين عن مستقبلها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولن يكون من الواضح سبب بيع بافيت الأسهم التي اشتراها أول مرة منذ أكثر من ثماني سنوات، سواء كانت لأسباب تتعلق بالشركة، أو تقييم السوق، أو بسبب مخاوف تتعلق بإدارة المحافظ الاستثمارية.

ويأتي إيداع هيئة الأوراق المالية والبورصة بعد أن أعلنت آبل أرباحها للربع الثالث، إذ سجل نمو آيباد نقطة مضيئة مع انخفاض مبيعات آيفون العالمية للربع الثاني على التوالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المنافسة في الصين من شركات، مثل هواوي.

وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن الشركة تنقل الموارد للتحضير لإطلاق Apple Intelligence، وهي مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تخطط لإصدارها في الخريف.