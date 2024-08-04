OpenAI مترددة في إطلاق أداة كشف النصوص المولّدة بالذكاء الاصطناعي

كشف تقرير أخير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن شركة OpenAI طوّرت أداة قادرة على اكتشاف النصوص المولّدة بالذكاء الاصطناعي بدقة عالية. ومع ذلك، فإن الشركة مترددة في إطلاق هذه الأداة، الأمر الذي يعود على الأرجح إلى مخاوف تتعلق بردود أفعال عملائها.

ووفقًا للتقرير، فقد بحثت الشركة مشروع إطلاق أداة كشف النصوص المولّدة بالذكاء الاصطناعي داخليًا لمدة قدرها عامين تقريبًا، وأصبحت جاهزة للاستخدام منذ نحو عام.

ويُقال إن إطلاق الأداة رهن موافقة الإدارة العليا للشركة، لكن OpenAI تواجه صراعًا بين الشفافية ومتطلبات المستخدمين.

وأظهر استطلاع داخلي أن نحو ثلث مستخدمي ChatGPT سيتأثرون سلبًا بكاشف النصوص. ومع ذلك، أظهر استطلاع عالمي أن هناك تأييدًا بنسبة تصل إلى 80% للكشف عن توظيف الذكاء الاصطناعي.

وقالت متحدثة باسم OpenAI إن تلك الأداة قد تؤثر بنحو خاص في غير الناطقين باللغة الإنجليزية، وإن “من المحتمل أن يكون لها تأثير واسع في منظومة الأعمال خارج OpenAI”. وأضافت أنه مع كون الأداة “واعدة من الناحية التقنية”، لكنها تحمل أيضًا “مخاطر مهمة تضعها الشركة في الحسبان مع البحث عن بدائل”.

وفيما يتعلق بوظيفة الأداة، فإنها توفر تقييمًا لاحتمالية أن يكون النص كله أو جزء منه مكتوبًا بمساعدة ChatGPT، ويُقال إن الأداة فعّالة بنسبة تصل إلى 99.9٪ عند إتاحة كمية كافية من النص لها.

وتعتمد الأداة على “علامات مائية مدمجة في النص” غير مرئية للبشر، ولكن يمكن اكتشافها عبر الأداة دون التأثير في جودة النص.

ومع ذلك، من غير الواضح مدى موثوقية تلك الأداة في اكتشاف النصوص بعد التحرير المكثّف أو الترجمة من اللغات المختلفة وإليها أو إضافة الرموز الخاصة.

وستعمل الأداة على النصوص المولّدة بروبوت ChatGPT ونماذج OpenAI الخاصة، مما قد يدفع المستخدمين إلى استخدام نماذج لغات من شركات أخرى في غياب معيار موحّد للشفافية في مجال الذكاء الاصطناعي، مما قد يؤثر في أعمال OpenAI دون حل مشكلة الشفافية بنحو عام.

واقترح موظفو OpenAI تقديم الأداة مباشرة للمؤسسات التعليمية أو الجهات الخارجية التي تساعد المدارس أو الشركات على تحديد النصوص التي أنشأها الذكاء الاصطناعي للحد من الغش والتزييف، والتخفيف من الضرر الذي يسببه توليد النصوص.

وكانت OpenAI قد أطلقت بالفعل أداة لاكتشاف النصوص التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، لكنها كانت غير موثوقة وذات دقة منخفضة، وقد أوقفت الشركة تشغيلها منتصف العام الماضي.