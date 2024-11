مواصفات وسعر هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold القادم

ستُعلن شركة جوجل في تاريخ 13 من أغسطس الجاري مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية وأبرزها: سلسلة هواتف Pixel 9، وهاتف Pixel 9 Pro Fold القابل للطي، بالإضافة إلى سماعات Pixel Buds Pro 2 وساعة Pixel Watch 3.

نشرت جوجل قبل أسبوعين مقطع فيديو ترويجي على قناة Made by Google الرسمية على اليوتيوب يُظهر موعد إعلان هاتف Pixel 9 Pro Fold القابل للطي.

بالإضافة إلى ذلك ظهرت عدة تسريبات عن مواصفات هذا الهاتف وسعره ووقت إطلاقه في الأسواق، وسنذكر فيما يلي بعض هذه التسريبات:

وقت الإطلاق في الأسواق:

ستعلن جوجل هاتفها الجديد القابل للطي مع سلسلة Pixel 9 في تاريخ 13 من أغسطس، ووفقًا لموقع Android Headlines، ستكون جميع هذه الهواتف متاحة للطلب الأولي مباشرة بعد الإعلان.

ومع أن Pixel 9 و Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL سيصلان إلى الأسواق في تاريخ 22 من أغسطس، فإن Pixel 9 Pro Fold لن يصل إلى الأسواق حتى شهر سبتمبر؛ إذ يشير الموقع إلى أن جوجل ستطلقه في تاريخ 4 من سبتمبر.

السعر:

وفقًا للمسرب OnLeaks@ وموقع 91Mobiles، سيُباع Pixel 9 Pro Fold بسعر قدره 1799 دولارًا للطراز الذي يأتي مع سعة تخزين قدرها 256 جيجابايت، وبسعر قدره 1919 دولارًا للإصدار الذي يأتي مع سعة تخزين قدرها 512 جيجابايت.

التصميم والشاشة:

نشر موقع 91Mobiles أيضًا بعض الصور الترويجية لهاتف Pixel 9 Pro Fold، والتي يمكنك رؤية بعضها فيما يلي:

تكشف هذه الصور التصميم الجديد لهذا الطراز مقارنة بالطراز السابق، كما تكشف عن بعض التفاصيل الأخرى مثل أن الهاتف سيحتوي على شاشة قابلة للطي بمقاس قدره 8 بوصات وشاشة خارجية بمقاس قدره 6.3 بوصات. وهي أكبر من شاشات Pixel Fold؛ إذ يحتوي الطراز السابق على شاشة قابلة للطي بمقاس قدره 7.6 بوصات وشاشة خارجية بمقاس قدره 5.8 بوصات.

بالإضافة إلى ذلك شارك OnLeaks@ بالتعاون مع موقع Android Headlines مقطع فيديو ترويجي لهاتف Pixel 9 Pro Fold، يُظهر أن هذا الهاتف يمكن أن ينفتح بنحو مسطح تمامًا، على عكس هاتف Pixel Fold السابق.

فقد كان أحد الانتقادات الكبيرة لهاتف Pixel Fold هو أنه لا ينفتح بنحو مسطح تمامًا. ومع أن معظم الهواتف القابلة للطي الأخرى لا تنفتح أيضًا بنحو كامل بزاوية قدرها 180 درجة، فقد كان هذا أكثر وضوحًا على هاتف Pixel Fold مقارنة بالهواتف الأخرى، لكن جوجل تُظهر في الصور الترويجية ومقطع الفيديو أن هاتف Pixel 9 Pro Fold ينفتح بنحو مسطح تمامًا.

ويبدو من الصور ومقطع الفيديو أيضًا أن هذا الهاتف يحتوي أيضًا على مفصل جديد يبدو مشابهًا للمفصل الموجود في OnePlus Open.

المعالج والمواصفات الأساسية:

من المُتوقع أن يعمل هذا الهاتف بمعالج Tensor G4 مثل سلسلة Pixel 9، وسيأتي Pixel Fold 9 مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وبطارية تبلغ سعتها 4560 ميلي أمبير في الساعة، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتكون من عدسة واسعة بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 10.8 ميجابكسل.

من ناحية أخرى، سيدعم هاتف جوجل Pixel 9 Pro Fold مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وأبرزها: Circle to Search و Magic Editor و Best Take. كما سيحتوي على مزية جديدة تُسمى (Add Me) تستخدم الذكاء الاصطناعي لإضافة شخص ما إلى الصورة الجماعية، بالإضافة إلى بعض مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة الأخرى.