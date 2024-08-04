لماذا تبالغ الشركات في تضخيم قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي؟

شهدنا في الآونة الأخيرة تصاعدًا كبيرًا في استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة القطاعات، فكل شركة تسعى جاهدة إلى ربط منتجاتها وخدماتها بهذه التقنية الواعدة، مما صنع حالة من الضجيج الإعلامي حول قدرات الذكاء الاصطناعي وإمكاناته التي تسوّق لها الشركات.

ولكن هل كل ما يقال عن الذكاء الاصطناعي حقيقي أم أن هناك مبالغة وتضخيمًا لهذه التقنية؟ هذا السؤال بات يطرح نفسه بقوة بعد الهجوم الكبير الذي تعرّضت له شركة أمازون خلال شهر أبريل الماضي، إذ أفادت تقارير صحفية أن الشركة لجأت إلى تعيين نحو ألف عامل من الهند لإجراء عمليات تحقق بطريقة يدوية لنحو ثلاثة أرباع معاملات التسوق التي تدعي أنها تتم بشكل آلي بالكامل باستخدام تقنية (Just Walk Out) المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

فقد أدخلت أمازون خدمات التسوق بتقنية (Just Walk Out) في العديد من متاجر البقالة التابعة لها، وهي تقنية لا تستدعي من المتسوق الوقوف في طابور الدفع التقليدي لدفع قيمة مشترياته، إذ تتيح هذه التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لعملاء متاجر (أمازون فريش) و(أمازون جو) اختيار المنتجات التي يريدونها ثم المغادرة.

ويستخدم الذكاء الاصطناعي في هذه التقنية الكثير من أجهزة الاستشعار المدمجة في الرفوف والمدعومة بخوارزميات تسمح بمعرفة ما اختاره المتسوق من المتجر، وتحصيل القيمة بشكل تلقائي عند مغادرته.

وقد سلطت هذه الحادثة الضوء على ظاهرة أصبحت تُعرف باسم (التضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي) أو (غسيل الذكاء الاصطناعي)، على غرار مصطلح (الغسيل الأخضر)، الذي تستخدمه مؤسسات في تضليل الناس بشأن حفاظها على البيئة، وتكون الحقيقة غير ذلك بالفعل.

التضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي:

لفهم كيف يحدث (التضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي)، دعنا في البداية نحدد ما يعنيه الذكاء الاصطناعي بالضبط، لا يوجد حتى الآن تعريف دقيق للذكاء الاصطناعي، ولكنه يُعرف بأنه هو التقنية التي تتيح للحواسيب التعلم من البيانات لتحديد المشكلات ومعالجتها، واتخاذ القرارات كما يفعل العقل البشري، ويمكنه القيام بذلك بعد تدريبه أولًا على كميات ضخمة من المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع المحدد من الذكاء الاصطناعي الذي تصدَّر عناوين الأخبار على مدار السنوات القليلة الماضية، الذي يُعرف باسم (الذكاء الاصطناعي التوليدي)، هو نوع من الذكاء الاصطناعي متخصص في إنشاء محتوى جديد، سواء كان ذلك إجراء محادثات نصية أو توليد صور من مقاطع نصية، أو تأليف موسيقا.

وُتعدّ روبوتات الدردشة مثل: ChatGPT، و Gemini من جوجل، و Copilot من مايكروسوفت من أشهر الأمثلة المنتشرة حاليًا على هذا النوع.

وعندما يتعلق الأمر بالتضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، سنجد أن الشركات تلجأ إلى عدة طرق، ومنها:

ادعاء استخدام تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، ولكنها في الحقيقة تستخدم أنظمة حوسبة أقل تطورًا.

المبالغة في فعالية الذكاء الاصطناعي مقارنة بالتقنيات الحالية.

الترويج لأنظمة الذكاء الاصطناعي على أنها تعمل بكامل طاقتها، مدعية تحقيق نتائج خارقة لا يمكنها تحقيقها في الواقع.

إضافة بعض الشركات مزايا بسيطة تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى برامجها التقليدية – مثل تثبيت برنامج دردشة آلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي في برامج التشغيل الحالية – ثم الترويج لهذه البرامج على أنها برامج ذكية بالكامل، مما يضلل المستهلكين ويصنع توقعات غير واقعية.

باختصار، (التضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي)، هو عبارة عن ممارسة تضليلية تتضمن وصف منتجات أو خدمات بأنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حتى لو كانت هذه الادعاءات مبالغًا فيها أو غير دقيقة، وهذا يعني استخدام مصطلح (الذكاء الاصطناعي) كأداة تسويقية لجذب العملاء، دون وجود أساس تقني حقيقي.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، وصف العديد من الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والمكانس الكهربائية بأنها ذكية، في حين أنها لا تتعدى كونها أجهزة متصلة بالإنترنت ويمكن التحكم فيها عبر التطبيقات، لأنها لا تمتلك القدرة على التعلم أو العمل بشكل مستقل، كما هو متوقع عمومًا من أجهزة الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ حملة كوكاكولا لإنشاء نكهة (Y3000) الجديدة مثالًا آخر للتضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فبدلًا من تقديم تفاصيل واضحة حول دور الذكاء الاصطناعي في ابتكار النكهة الجديدة، اكتفت الشركة باستخدام هذا المصطلح لجذب الانتباه وتسويق المنتج بشكل أكبر مما يستحق.

استخدام الذكاء الاصطناعي لجذب المستثمرين:

أصبح (الذكاء الاصطناعي) هو الكلمة السحرية التي تجذب المستثمرين في الآونة الأخيرة، ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة الشركات التي تذكر الذكاء الاصطناعي في عروضها التقديمية من 10% في عام 2022 إلى أكثر من 27% في عام 2023، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة 33% هذا العام، وذلك وفقًا بيانات مؤسسة (OpenOcean)، وهي مؤسسة استثمارية تعمل في أوروبا، وتركز في الاستثمار في الشركات الناشئة التقنية.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد كشفت دراسة أجرتها شركة (MMC Ventures) في عام 2019 أن مشكلة تضخيم قدرات الذكاء الاصطناعي في الشركات الناشئة موجودة منذ سنوات دون تسليط الضوء عليها، إذ تبين أن نسبة تبلغ 40% من الشركات التي تصف نفسها بأنها (شركات ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي) لم تستخدم هذه التقنية في منتجاتها أو خدماتها في الحقيقة.

وهنا سنجد أنفسنا أمام السؤال الرئيسي في مقالنا اليوم، وهو لماذا تبالغ الشركات في تضخيم قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي؟

يشير الخبراء إلى أن مشكلة التضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي لا يمكن تحديدها بدقة في ظل عدم وجود تعريف واحد متفق عليه للذكاء الاصطناعي حتى الآن.

ويقول دوجلاس ديك، رئيس قسم مخاطر التكنولوجيا الناشئة في شركة (KPMG): “يفتح استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي بشكل فضفاض وغير محدد الباب أمام العديد من الشركات والمؤسسات لتضخيم قدراتها في هذا المجال، إذ يسمح ذلك للشركات بتسويق منتجات وخدمات على أنها تعتمد على هذه التقنية، حتى لو كانت هذه الادعاءات مبالغًا فيها أو غير دقيقة”.

وتدفع مجموعة من العوامل الشركات إلى تضخيم قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها:

جذب الاستثمارات: تلجأ الشركات إلى تضخيم قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي لجذب المستثمرين، لأنهم يرون فيه فرصًا كبيرة للنمو والربح. لذلك، تسعى الشركات إلى جذب الاستثمارات من خلال الترويج لقدراتها في هذا المجال، حتى لو كانت هذه القدرات مبالغًا فيها.

تلجأ الشركات إلى تضخيم قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي لجذب المستثمرين، لأنهم يرون فيه فرصًا كبيرة للنمو والربح. لذلك، تسعى الشركات إلى جذب الاستثمارات من خلال الترويج لقدراتها في هذا المجال، حتى لو كانت هذه القدرات مبالغًا فيها. المنافسة الشديدة: تشهد صناعة التكنولوجيا منافسة شرسة، مما يدفع الشركات إلى البحث عن أي مزية تنافسية يمكن أن تميزها عن منافسيها، وتسويق الذكاء الاصطناعي كأداة قوية لتحقيق ذلك.

تشهد صناعة التكنولوجيا منافسة شرسة، مما يدفع الشركات إلى البحث عن أي مزية تنافسية يمكن أن تميزها عن منافسيها، وتسويق الذكاء الاصطناعي كأداة قوية لتحقيق ذلك. الضغط التسويقي: تؤدي الضغوط التسويقية دورًا كبيرًا في دفع الشركات إلى المبالغة في قدراتها، إذ تدفع الحاجة إلى التسويق والترويج لمنتجات الشركات إلى استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي بنحو مبالغ فيه.

تؤدي الضغوط التسويقية دورًا كبيرًا في دفع الشركات إلى المبالغة في قدراتها، إذ تدفع الحاجة إلى التسويق والترويج لمنتجات الشركات إلى استخدام مصطلح الذكاء الاصطناعي بنحو مبالغ فيه. عدم وجود تعريف موحد: غياب تعريف واضح وموحد للذكاء الاصطناعي يجعل من السهل على الشركات تفسير هذه التقنية بما يتناسب مع مصالحها الخاصة.

غياب تعريف واضح وموحد للذكاء الاصطناعي يجعل من السهل على الشركات تفسير هذه التقنية بما يتناسب مع مصالحها الخاصة. ضغط المساهمين: قد يتعرض مديرو الشركات إلى ضغط من المساهمين لتحقيق نتائج مالية أفضل في المدى القصير، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات قد تؤدي إلى التضليل بشأن قدرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ما العواقب المحتملة لهذا التضليل؟

يحذر الخبراء من الآثار السلبية المحتملة لهذا التضليل، التي تشمل:

خسارة ثقة المستهلكين والمستثمرين: يؤدي التضليل المتكرر إلى فقدان ثقة المستهلكين والمستثمرين بالشركات والتقنيات الجديدة.

يؤدي التضليل المتكرر إلى فقدان ثقة المستهلكين والمستثمرين بالشركات والتقنيات الجديدة. إعاقة التطور الحقيقي للذكاء الاصطناعي: يؤدي التركيز في التسويق والتضليل إلى إبطاء التطور الحقيقي للتقنية.

يؤدي التركيز في التسويق والتضليل إلى إبطاء التطور الحقيقي للتقنية. الخسائر المالية: ستدفع الشركات والمستثمرون مبالغ طائلة لشراء تكنولوجيا أو خدمات لا تستوفي معايير الذكاء الاصطناعي الحقيقية.

ستدفع الشركات والمستثمرون مبالغ طائلة لشراء تكنولوجيا أو خدمات لا تستوفي معايير الذكاء الاصطناعي الحقيقية. تضليل صنّاع القرار: قد يؤدي التضليل إلى اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية غير صائبة بناءً على معلومات غير دقيقة.

كيف يمكن مكافحة هذه الظاهرة؟

أثارت هذه المشكلة قلق الجهات التنظيمية في العديد من البلدان، ففي الولايات المتحدة، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصة خطوات حاسمة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث وجهت اتهامات لشركات استشارية استثمارية بالإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة حول استخدامها للذكاء الاصطناعي.

ويوضح نيك وايت، الشريك في مكتب محاماة دولي، أن هذا الإجراء الذي اتخذته هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية يُعدّ بمنزلة إنذار صريح للشركات والمؤسسات التي تمارس التضليل في مجال الذكاء الاصطناعي، ويتوقع تشديد الرقابة وتطبيق عقوبات أشد على المخالفين في المستقبل القريب.

وفي المملكة المتحدة، توجد لوائح وقوانين صارمة تحكم الممارسات التسويقية، بما يشمل تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقد أصدرت هيئة مراقبة معايير الإعلان البريطانية العديد من التحذيرات ضد الإعلانات التي تضخّم قدرات الذكاء الاصطناعي.

وترى أدفيكا جالان، رئيسة قسم الأبحاث في شركة (MMC Ventures)، أن مصطلح (مدعوم بالذكاء الاصطناعي) سيفقد بريقه التسويقي تلقائيًا على المدى الطويل، وذلك بسبب الانتشار الواسع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. فكما حدث مع مصطلحات تكنولوجية أخرى، ستصبح هذه العبارة جزءًا من اللغة اليومية دون أن تحمل القيمة المضافة نفسها التي تحملها اليوم.

وتشبّه جالان هذا التطور بفقاعة ستنفجر مع الوقت، حيث ستنتقل الشركات من التركيز في التسويق لهذه التقنية إلى التركيز في القيمة الفعلية التي تقدمها للعملاء.

في الختام، يمثل التضليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي حاليًا تهديدًا لثقة المستهلكين والمستثمرين، ويتطلب حلُّ هذه المشكلة تضافرَ جهود الجهات التنظيمية والشركات لتطوير معايير واضحة لتقييم المنتجات والخدمات التي تدّعي أنها تعتمد على الذكاء الاصطناعي.