شاومي تنفي إمكانية تعطيل الإعلانات في أجهزتها

نفت شركة شاومي الصينية الشائعات التي انتشرت حديثًا بشأن إمكانية إطلاق ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإيقاف الإعلانات في هواتفها الذكية.

وكانت تقارير أخيرة قد تحدثت عن نية الشركة طرح هذا الخيار الذي يلقى ترحيبًا كبيرًا من المستخدمين الذين يشتكون من كثرة الإعلانات المزعجة في هواتفهم.

وفي تصريح لموقع “أندرويد أوثوريتي” التقني، أكدت شاومي أنها تعمل على إعادة تنظيم إستراتيجيتها التجارية لتحسين تجربة المستخدم، ولكنها أشارت إلى أن إضافة خيار إيقاف الإعلانات ليس ضمن خططها الحالية.

وبدلًا من ذلك، وعدت الشركة بتقليل التطبيقات المثبتة افتراضيًا والإعلانات على مستوى نظام التشغيل، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون أكثر فائدة لكافة المستخدمين مقارنة بإضافة زر قد لا يستخدمه إلا فئة قليلة منهم.

ومن المتوقع أن تُطبق هذه التغييرات في هواتف الشركة القادمة، لكن الشركة لم تحدد جدولًا زمنيًا لذلك.

يُذكر أن العديد من الهواتف الذكية تأتي محملة بتطبيقات مثبتة افتراضيًا من الشركات المصنعة، مما يزيد إزعاج المستخدمين.

وتشتهر شركة شاومي بتقديم هواتف ذكية ذات مواصفات ممتازة بأسعار تنافسية، لكنها تتعرض لانتقادات مستمرة من المستخدمين بسبب وجود إعلانات مدمجة في نظام التشغيل الخاص بالشركة، إذ تظهر هذه الإعلانات في تطبيقات النظام مثل مدير الملفات والمتصفح ومشغل الصوتيات، وغيرها من التطبيقات الأساسية.

وتعد الإعلانات جزءًا من نموذج أعمال شاومي لزيادة الإيرادات، مما يتيح للشركة تقديم هواتف بأسعار أقل من المنافسين. ومع ذلك، تثير هذه الإعلانات استياء بعض المستخدمين الذين يرونها تتعارض مع تجربة الاستخدام السلسة.