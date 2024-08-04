جيلي تطلق سيارتها الكهربائية Galaxy E5 لمنافسة BYD

أطلقت جيلي رسميًا سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Galaxy E5 التي طال انتظارها. ويتميز هذا النموذج الجديد بأحدث التقنيات، ويشمل ذلك بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد ونظام المعلومات والترفيه Flyme Auto من ميزو Meizu.

وتهدف Galaxy E5 الكهربائية بالكامل إلى منافسة BYD Atto 3، ويتراوح السعر الرسمي للسيارة ما بين 15750 دولارًا و 20800 دولار.

وتُعد Galaxy E5 أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل للعلامة التجارية، وأول سيارة من جيلي تتميز ببطاريات فوسفات حديد الليثيوم الجديدة من نوع Aegis.

وتتميز سيارة جيلي الجديدة Galaxy E5 بشاشة تحكم مركزية عائمة، ولوحة عدادات رقمية، وشاشة عرض واقع معزز، وعجلة قيادة مسطحة القاع.

وتوفر النماذج المتميزة ما يصل إلى 16 مكبر صوت، ويشمل ذلك سماعات مسند الرأس، وتتميز بنظام Flyme Auto القابل للتخصيص بدرجة كبيرة، مثل الهاتف الذكي.

ويعتمد نظام Flyme Auto على وحدة المعالجة المركزية الصينية Dragon Eagle One. وقدمت جيلي تقنية مقبض الباب المخفي المبتكرة مع وعد بالتشغيل الموثوق حتى في الظروف القاسية وتخطط لتبادل هذه التكنولوجيا مع الصناعة.

وتأتي سيارة الدفع الرباعي الجديدة بأبعاد قدرها 4615 ملم × 1901 ملم × 1670 ملم، مع قاعدة عجلات قدرها 2750 ملم. ويبلغ وزنها الفارغ 1615 كغ.

وزودت جيلي السيارة بمحرك كهربائي بقوة قدرها 160 كيلوواط مع 320 نيوتن متر من عزم الدوران، مما يحقق تسارعًا من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة خلال 6.9 ثوان.

وتوفر السيارة تكوينين للبطارية، وهما 49.52 كيلوواط و 60.22 كيلوواط، مما يوفر مدى قدره 440 كم و 530 كم على التوالي.

وتتميز Galaxy E5 بمعامل سحب قدره 0.269 وعجلات ديناميكية هوائية. وصُممت السيارة استنادًا إلى المعمارية الجديدة GEA المستمدة من منصة SEA.

وتستخدم المنصة تقنية تكامل البطاريات CTB من خلية إلى جسم لتحقيق نسبة تحميل للمحور الأمامي إلى الخلفي قدرها 50:50، الأمر الذي يقلل من الوزن ومركز الجاذبية ويعزز الصلابة.

وتشتمل Galaxy E5 أيضًا على نظام القيادة الذكي من جيلي الذي يدمج المكونات المهمة في وحدة صغيرة تزن نحو 79.8 كغ.

وتتميز Galaxy E5 بمجموعة من مزايا الأمان المتقدمة، ويشمل ذلك مكابح الطوارئ التلقائية، والتحذير من مغادرة المسار، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ومراقبة النقطة العمياء، وتنبيه حركة المرور الخلفية.

ويوفر إطارها الفولاذي العالي القوة والقفص المضاد للتصادمات للبطارية سلامة هيكلية معززة وحماية للركاب.

وتوفر Galaxy E5 مساحة داخلية تصل إلى 4.03 أمتار مربعة. وتحتوي على 33 حجرة تخزين، ويتضمن ذلك أدراجًا إضافية في الجهة السفلية لفتحات الهواء الخلفية وأدراجًا أخرى في الجهة السفلية للمقاعد الخلفية.

وتتاح سيارة جيلي الجديدة بثمانية ألوان، وهي الأحمر والوردي والرمادي والأخضر والأبيض والفضي والأسود والأزرق.

وفي أوائل عام 2025، ستتلقى النماذج الأخرى من مجموعة Galaxy و L7 و L6 ترقية إلى Flyme Auto عبر تحديث هوائي.

وتسعى Galaxy E5 إلى تعزيز موطئ قدم جيلي في سوق السيارات الكهربائية وزيادة المنافسة.