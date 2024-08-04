جوجل تعزز ذكاءها الاصطناعي بشراكة جديدة مع Character.AI

توصّلت جوجل إلى اتفاقية مع شركة Character.AI الناشئة المتخصصة في تطوير روبوتات المحادثة المخصصة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للحصول على ترخيص غير حصري لنماذج الذكاء الاصطناعي الحالية التي تمتلكها الشركة.

وفي إطار هذه الصفقة، سينضم مؤسسا شركة Character.AI، نعوم شازر ودانييل دي فريتاس، مع بعض أعضاء فريق البحث إلى شركة جوجل.

وأعلنت Character.AI أن الجزء الأكبر من فريقها سيظل في الشركة، وسيركز جهوده على تطوير المنتجات ودعم قاعدة المستخدمين.

وسيتولى دومينيك بيريلا، الذي كان يشغل سابقًا منصب المستشار القانوني العام في Character.AI، منصب الرئيس التنفيذي المؤقت للشركة.

وحتى الآن، اتخذت Character.AI نهجًا شاملًا يعتمد على تدريب نماذج اللغة الخاصة بها وتكييفها مع المنصة وبناء قاعدة مستخدمين عالمية. وبالنظر إلى التوفر المتزايد للنماذج المدربة، ترى الشركة الآن ميزة في استخدام المزيد من نماذج اللغة الخارجية.

ووفقًا لما ذكرته الشركة في مدونتها الرسمية، فإن هذا التحول يسمح لشركة Character.AI بالتركيز بنحو أكبر على تخصيص النماذج، وتطوير منتجات جديدة للمستخدمين.

ويشير استقطاب جوجل مؤسسي Character.AI وحصولها على ترخيص لاستخدام تقنياتها إلى أن جوجل تتطلع إلى الاستفادة الكاملة من قدرات Character.AI دون استحواذ كامل قد يثير مخاوف من احتكارها السوق.

وكانت Character.AI إحدى منصات الذكاء الاصطناعي الناجحة القليلة التي تمكنت من تأسيس نفسها إلى جانب ChatGPT، إذ تجذب قاعدة مستخدمين أصغر سنًا بنحو خاص بفضل روبوتات المحادثة الشخصية التي تقدمها.

ويشبه نهج جوجل استحواذ مايكروسوفت الخفي على جزء كبير من شركة Inflection.ai البريطانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعيين الرئيس التنفيذي لها والشريك المؤسس لشركة DeepMind، مصطفى سليمان، رئيسًا تنفيذيًا للذكاء الاصطناعي لديها، وهو ما يخضع لتدقيق من هيئة المنافسة والأسواق البريطانية.

ومع ذلك، من غير الواضح أيضًا إذا كانت Character.AI ستتمكن من البقاء في السوق على المدى الطويل دون إبرام هذه الصفقة، بالنظر إلى التكاليف المرتفعة للبحث والتطوير والتشغيل في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة.