الوضع الصوتي الجديد في ChatGPT يلقى استحسان المستخدمين

بدأت شركة OpenAI إطلاق الوضع الصوتي الجديد في المساعد الذكي ChatGPT بعد أشهر من الاختبار وسط ردود فعل إيجابية من المستخدمين.

ومازال الوضع الصوتي الجديد متاحًا فقط على نطاق محدود لبعض المشتركين في خدمة ChatGPT Plus المأجورة، لكن المخرجات الصوتية منه تتميز بكونها على درجة عالية من الواقعية ومشابهة كثيرًا للأصوات البشرية.

وتداول المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع التي تُظهر قدرات ChatGPT مع الوضع الصوتي الجديد.

ومن التجارب الممتعة، طلب أحد المستخدمين من الذكاء الاصطناعي تقليد أصوات الحيوانات كالكلاب والدجاج، الأمر الذي نفّذه ChatGPT ببراعة، بل إنه ضحك بنحو مفاجئ، ما أثار جدلًا حول إذا كان ذلك دليلًا على درجة من درجات الوعي في الذكاء الاصطناعي أم مجرد نتيجة لخلط عينات صوتية في بيانات التدريب.

ويبدو أن تقليد الحيوانات عبر الوضع الصوتي في ChatGPT قد أصبح ظاهرة شائعة بين المستخدمين، وقد ظهر مقطع فيديو آخر يُظهر محاولة ChatGPT الغناء بصوت الضفدع والقط والكلب بنحو فردي وجماعي بنتائج متفاوتة.

وأظهرت تجارب أخرى قدرة ChatGPT على تعديل سرعة الصوت والنبرة بنحو مثير للإعجاب. وفي أحد مقاطع الفيديو التوضيحية، ظهر الذكاء الاصطناعي وهو يَعُدّ بسرعة، ثم أخذ نفسًا مسموعًا بعد الرقم 30، وبدا متأثرًا قليلًا كما لو كان شخصًا حقيقيًا، مما يشير إلى أن نموذج الصوت يتعلم أنماط الكلام الطبيعي، ومنها أوقات التنفس.

Interestingly, the transcript has no interruptions or notations – the voice model has simply learned natural speaking patterns, which includes breathing pauses. Uncanny. pic.twitter.com/jFJWMC68mi

— Cristiano Giardina (@CrisGiardina) July 31, 2024