اللجنة الأولمبية الدولية تكافح البث المُقرصن لأولمبياد باريس 2024

كثّفت اللجنة الأولمبية الدولية جهودها لمكافحة البث غير القانوني للأحداث الرياضية التي تُجرى في دورة الألعاب الأولمبية الحالية المُقامة في باريس.

وأرسلت اللجنة آلاف إشعارات إزالة المحتوى (DMCA) إلى شركة جوجل خلال الأسبوع الماضي لإزالة المواقع التي تبث مسابقات الأولمبياد دون ترخيص، وفقًا لتقرير موقع “تورنت فريك“.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي اللجنة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، التي تشمل الألعاب الأولمبية وكل المحتوى الرياضي المرتبط بها.

ومع أن تقنية الحجب الجغرافي تُطبَّق بصرامة على المحتوى الذي تبثه الجهات الناقلة، فإن اللجنة تواجه تحديات كبيرة في التعامل مع المصادر غير القانونية التي تبث الأحداث الرياضية مباشرةً أو تعيد بثها.

وتُعد تراخيص البث مكلّفة للغاية وصعبة المنال وسط المنافسة الشرسة في سوق البث. لذلك، ركّزت اللجنة جهودها على مواجهة مواقع البث المباشر غير القانونية، التي تُعد التحدي الأكبر حاليًا، على عكس ملفات التورنت التي كانت تشكّل مشكلة رئيسية في الماضي.

وقد تعاونت اللجنة مع شركة “فريند إم تي إس” المتخصصة في مكافحة القرصنة، للتعامل مع آلاف طلبات إزالة المحتوى بهدف حماية المصالح المالية للجهات الناقلة وللّجنة نفسها.

وبحلول نهاية يوليو الماضي، كانت اللجنة الأولمبية قد طلبت من جوجل إزالة أكثر من 5900 رابط من نتائج محرك البحث الخاص بها، مع استمرارها بتقديم المزيد من الطلبات خلال الأيام التالية.

ومن الجدير بالذكر أن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 تُقام في المدة الممتدة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.