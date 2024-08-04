الصين تتجاوز القيود الأمريكية للحصول على رقاقات الذكاء الاصطناعي

كشف تحقيق خاص لصحيفة نيويورك تايمز عن استمرار تدفق رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، وخاصةً تلك التي تنتجها شركة إنفيديا، على الرغم من القيود الأمريكية المفروضة عليها.

وأشار التحقيق إلى وجود عشرات الموردين في مدينة شنزن الصينية، وتبلغ قيمة أعمال بعضهم ما يزيد على 100 مليون دولار.

وزعمت الصحيفة أنها اطّلعت على دليل من أحد التجار على شحنة تضم أكثر من 2000 رقاقة من أحدث رقاقات إنفيديا بقيمة قدرها 103 ملايين دولار، وقد نُقلت من هونج كونج إلى الصين في أبريل الماضي.

وقال عدة تجار للصحيفة إن العملاء غالبًا ما يطلبون ما بين 200 إلى 300 رقاقة في كل مرة.

ومع أن الكميات الدقيقة مازالت غير واضحة، لكن المبيعات التي كشفتها صحيفة نيويورك تايمز أكبر بكثير مما كان معروفًا سابقًا.

وتؤكد إنفيديا وشركات أمريكية أخرى التزامها بقواعد التصدير، لكنها تعجز عن السيطرة على سلسلة التوزيع كلها. ولم يتضح وجود أدلة على أن الرقاقات المحظورة التي عُثر عليها في الأسواق الصينية جاءت مباشرة من إنفيديا.

ووجد التحقيق أن أكثر من 10 منظمات حكومية صينية، ومنها منظمات ذات صلة عسكرية، اشترت رقاقات محظورة، واستخدمتها في الأبحاث الصينية على الأسلحة النووية والصواريخ والمقاتلات الشبحية، وفقًا للصحيفة.

وتواصل “إنفيديا” بيع رقاقات الذكاء الاصطناعي بقدرات أقل بنحو قانوني للشركات الصينية، ومنها 24 شركة مرتبطة بالجيش الصيني.

ويُقال إن الشركات الصينية تتجاوز قيود التصدير الأمريكية من خلال شراكات جديدة وشركات تابعة أجنبية ذات صلات مباشرة بإنفيديا وإنتل ومايكروسوفت.

وفرضت الولايات المتحدة قيود التصدير في سبتمبر 2022 لمنع الصين وروسيا وإيران من الحصول على رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكن أن تمكّنها من تحقيق تقدم كبير، خاصةً في المجال العسكري، كما فرضت الولايات المتحدة قيودًا على التصدير إلى بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط لمنع الوصول إلي الرقاقات المتقدمة عبر دول وسيطة.

وشهدت قواعد تصدير الرقاقات الأمريكية تعديلات متكررة منذ بدء تطبيقها لمواكبة التطورات التقنية الجديدة، كما حُظِر بناء مصانع الرقاقات في الصين على شركات تصنيع الرقاقات الأمريكية.

وفي ظل تصاعد السباق في مجال الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، تفكر الولايات المتحدة أيضًا في حظر نماذج الذكاء الاصطناعي على الصين، وقد قيّدت شركة “OpenAI” حديثًا الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها في الصين ودول أخرى. وحذّر الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، من مخاطر وقوع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أيدي الأنظمة الاستبدادية، على حد تعبيره.