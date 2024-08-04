“أولمبياد أذكى”.. السعودية تستثمر في جيل المستقبل من مبرمجي الذكاء الاصطناعي

في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي وتأثيره الكبير في مختلف جوانب الحياة، تدرك المملكة العربية السعودية أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

ولتلبية هذا الطموح، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى)، بالشراكة مع وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، وبرعاية شركة تحكم.

الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى):

يُعدّ (أولمبياد أذكى) أحد أهم المبادرات الوطنية التي عملت عليها سدايا، وتتسم بالكفاءة والفاعلية لتنمية القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي خاصة في مرحلة مبكرة من العمر؛ لتمكينهم من المنافسة عالميًا في هذا المجال التقني المتقدم تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

مسيرة ملهمة ومستمرة نبني فيها قدرات جيل المستقبل في البرمجة والبيانات والذكاء الاصطناعي. #أذكى pic.twitter.com/uhBPUU4YHO — أذكى (@Athka_sa) April 30, 2024

وقد استهدف الأولمبياد أكثر من ثلاثة ملايين طالب وطالبة في المملكة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وركز في اكتشاف المتميزين منهم في مجال البرمجة كخطوة أولى للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، كما شجع المنظمون هؤلاء الطلبة لتطوير مهارة حل المشكلات وبناء حلول باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولكون الأهداف البعيدة للأولمبياد ترمي إلى أن يصبح الطلبة في هذه المرحلة العمرية المبكرة لديهم الدافع للتحسين والتطوير والنمو ليصلوا إلى مستويات أعلى من الإتقان والابتكار للمساهمة في بناء الوطن، عملت سدايا وشركاؤها على تنظيم فعالية (الطريق إلى أذكى)، لتحفيز أبناء المملكة في المرحلتين المتوسطة والثانوية على التسجيل في الأولمبياد وإطلاق طاقاتهم الكامنة، وشهدت الفعالية حضور أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة اكتظت بهم الصالات الرياضية الخضراء في مدينة الرياض.

كما نُظمت مبادرة (ساعة الذكاء الاصطناعي)، وهي عبارة عن برنامج تدريبي موجه للطلاب حول مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وبلغ عدد المستفيدين منه 575 ألف طالب وطالبة بمشاركة 9700 معلم ومعلمة.

المشاركة في برنامج عالمي في جامعة أكسفورد البريطانية:

بعد رحلة طويلة من التنافس استمرت عدة أشهر استهلت بتسجيل 260 ألف طالب وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية في المملكة في الأولمبياد وصل طلاب وطالبات أذكى إلى المرحلة الأخيرة، التي تَنافس فيها 298 طالبًا وطالبة، فاز منهم بالذهبية عشرة طلاب وطالبات يمثلون المملكة في البرنامج الدولي التدريبي (OSP)، الذي تنظمه جامعة أكسفورد في بريطانيا حاليًا.

وقد تأهل هؤلاء الطلاب الموهوبون، الذين تتراوح أعمارهم بين 14 عامًا و18 عامًا، بعد فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد أذكى، وسيتمكنون خلال هذا البرنامج من تطوير إمكاناتهم في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي في بيئة محفزة تساعدهم في النهوض بقدراتهم المعرفية والذهنية في هذه المجالات التقنية المتقدمة.

علاوة على دعم قدراتهم العلمية التي اكتسبوها في أولمبياد أذكى من خلال التعلّم في هذه الجامعة العريقة والاحتكاك بنظرائهم من مختلف الدول.

ويُعدّ برنامج (OSP) الذي تقدمة جامعة أكسفورد منصة فريدة من نوعها لتطوير مهارات الطلاب في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، حيث يتلقون تدريبًا مكثفًا من نخبة من الأكاديميين والخبراء في هذا المجال.

وعقب انتهاء البرنامج، سيحصل الطلبة على شهادة معتمدة من مجلس الاعتماد البريطاني (BAC)، بالإضافة إلى فرصة للحصول على توصية أكاديمية للدراسة في الجامعة.