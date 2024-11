مقارنة بين هاتفي Nothing Phone (2a) Plus و Galaxy A55 5G

كشفت شركة نوثينج قبل عدة أيام عن هاتفها الجديد Nothing Phone (2a) Plus الذي يتمتع بمواصفات مميزة ويتنافس مع هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة وأبرزها: هاتف Galaxy A55 5G الذي أطلقته سامسونج قبل عدة أشهر.

كلا الهاتفين من أبرز هواتف أندرويد المتوسطة التي يمكنك التفكير في اختيارها إذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد يمتاز بمواصفات قوية ويُباع بسعر متوسط، لكن هناك الكثير من الفروق بينهما من حيث التصميم والكاميرات ومدة دعم تحديثات نظام التشغيل وغير ذلك، وسنوضح أبرز الفروق بينهما في المقارنة التالية:

1- يتميز هاتف Nothing Phone (2a) Plus بتصميم شفاف:

من الأسباب الرئيسية التي قد تدفعك إلى اختيار هاتف Nothing Phone (2a) Plus بدلًا من هاتف Galaxy A55 5G هو تصميمه. ومثل الهواتف الأخرى التي تطلقها شركة نوثينج يمتاز هاتف Phone (2a) Plus بتصميم خلفي شفاف يسمح لك برؤية بعض الأجزاء الداخلية للهاتف مثل الكابلات التي تربط بعض الأجزاء معًا.

هناك أيضًا واجهة Glyph، وهي عبارة عن سلسلة من مصابيح LED داخل اللوحة الخلفية تضيء بأنماط مخصصة لتنبيهك إلى المكالمات الواردة والإشعارات عندما تكون شاشة هاتفك إلى الأسفل.

تجعل هذه المزايا هاتف نوثينج أكثر تميزًا من هاتف Galaxy A55 5G الذي يأتي بتصميم أنيق لكنه تقليدي.

2- هاتف Galaxy A55 5G مُصنع من مواد ذات جودة عالية:

قد يكون تصميم Nothing Phone (2a) Plus أكثر جاذبية من تصميم هاتف سامسونج، لكن Galaxy A55 5G مُصنّع من مواد تمتاز بجودة أعلى من جودة المواد المستخدمة لتصنيع هاتف نوثينج.

إذ يتضمن هاتف سامسونح إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم والجهة الخلفية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass والشاشة محمية بطبقة زجاجية من نوع +Gorilla Glass Victus، كما أنه مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP67.

وأما هاتف Nothing Phone (2a) Plus فيتضمن إطارًا ولوحة خلفية مصنوعين من البلاستك، وهو مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP54.

هذا يجعل هاتف Nothing Phone (2a) أخف وزنًا من هاتف Galaxy A55 5G ولكنه أقل متانة منه؛ إذ يزن 190 جرامًا وأما هاتف سامسونج فإنه يزن 213 جرامًا.

3- يحتوي هاتف Galaxy A55 5G على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات:

يحتوي هاتف Galaxy A55 5G على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة تبلغ f/1.8 وتدعم التثبيت البصري، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2 وعدسة مقربة بدقة قدرها 5 ميجابكسل وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4.

وأما هاتف Nothing Phone (2a) Plus فلا يتضمن عدسة مقربة لكن العدسة الفائقة الاتساع تمتاز بدقة أعلى من دقة العدسة المتوفرة في هاتف سامسونج، إذ يحتوي هذا الهاتف على كاميرا ثنائية العدسات وتأتي العدسة الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.9 وتدعم التثبيت البصري، وأما الثانية فهي عدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

4- يدعم هاتف Galaxy A55 5G تحديثات نظام التشغيل مدة طويلة:

يعمل هاتف Nothing Phone (2a) Plus بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Nothing OS 2.6، وأما هاتف Galaxy A55 5G فيعمل بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم OneUI 6.

سيحصل هاتف نوثينج على تحديثات لنظام التشغيل مدة قدرها ثلاث سنوات وتحديثات أمنية لمدة قدرها أربع سنوات، ويتفوق هاتف سامسونج في هذا المجال على هاتف نوثينج؛ إذ سيحصل على أربع ترقيات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة تبلغ خمس سنوات.

هذا يعني أن هاتف Phone (2a) Plus سيدعم التحديث إلى نظام أندرويد 17، وأما هاتف Galaxy A55 5G فسيدعم التحديث إلى نظام أندرويد 18.

5- يُباع هاتف سامسونج بسعر أقل من سعر هاتف نوثينج:

يُباع هاتف Phone (2a) Plus بسعر قدره 510 دولارات، وأما هاتف سامسونج فيُباع بسعر يبدأ من 340 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Nothing Phone (2a) Plus و Galaxy A55 5G:

Nothing Phone (2a) Plus Galaxy A55 5G المعالج معالج (Dimensity 7350 Pro) من Mediatek. معالج (Exynos 1480) من سامسونج. الشاشة من نوع (AMOLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (Super AMOLED) بقياس قدره 6.6 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 8 أو 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 5 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، شبكات الواي فاي 6، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الرمادي، والأسود. الأسود، والأصفر، والأزرق الغامق، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم Nothing OS 2.6. أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم OneUI 6. الوزن 190 جرامًا. 213 جرامًا. السعر 510 دولارات. يبدأ من 340 دولارًا.