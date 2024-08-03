فورد إكسبلورر تحصل على نظام أندرويد أوتوموتيف

وصل نظام المعلومات والترفيه الجديد أندرويد أوتوموتيف إلى أول سيارة تحمل علامة فورد التجارية، وأصبحت إكسبلورر أول سيارة من الشركة تتمتع بتجربة المعلومات والترفيه الجديدة المستندة إلى أندرويد أوتوموتيف.

وأعلنت الشركة أن ما يسمى بالتجربة الرقمية لشركة صناعة السيارات تشغّل سيارة فورد إكسبلورر الجديدة، وظهرت هذه التجربة الرقمية أول مرة مع سيارة لينكولن نوتيلوس في وقت سابق من هذا العام.

وقالت الشركة: “تُعد إكسبلورر أول سيارة من فورد تتضمن التجربة الرقمية الجديدة التي تتيح للعملاء الوصول إلى حياتهم الرقمية داخل السيارة. صممنا هذه التجربة للسماح بقدرات اتصال وتخصيص إضافية لعملائنا من خلال الحسابات والمحتوى والتطبيقات، مما يساعد في جعل الوقت خلف عجلة القيادة ممتعًا، حتى عند ركن السيارة”.

وتتضمن سيارة فورد إكسبلورر مزايا رئيسية عديدة للتجربة الرقمية، ويشمل ذلك خرائط جوجل المدمجة، ومتجر جوجل بلاي، ومساعد جوجل، و CarPlay اللاسلكي وأندرويد أوتو، وأدوات التحكم الرقمية في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

ولا تحتوي السيارة على شاشة بانورامية بقياس قدره 48 بوصة مثل لينكولن نوتيلوس، مع أن الشاشة الرئيسية التي تعمل باللمس بقياس قدره 13.2 بوصة تمتلك الواجهة نفسها.

ويمكن لمجموعة العدادات الرقمية بقياس قدره 12.3 بوصة في إكسبلورر عرض الخرائط أول مرة.

وبالحديث عن نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، يبدو أن إكسبلورر تفتقر إلى أزرار التحكم في المناخ، بطريقة تشابه شاحنة مافريك المعاد تصميمها حديثًا من فورد التي نقلت أيضًا عناصر التحكم في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء إلى شاشة اللمس.

ويُظهر حجم شاشة إكسبلورر الصغير مقارنةً بلينكولن نوتيلوس كيف يمكن للنظام التكيف مع التصميمات الداخلية وحالات الاستخدام المختلفة.

ولا تخطط فورد للتخلص التدريجي من نظام التشغيل الداخلي Sync الذي يعمل عبر شاشات ذات حجم مماثل في عدد من سياراتها.

وتخطط فورد أيضًا لتضمين نظامها القائم على نظام أندرويد في سياراتها الكهربائية، مثل F-150 Lightning و Mustang Mach-E، وكلتاهما تحتويان على شاشة كبيرة موجهة عموديًا وتحتاجان إلى تجربة رقمية تبدو مختلفة عن تلك الموجودة اليوم.