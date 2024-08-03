غضب إداري في سامسونج بسبب تقليد منتجات آبل

أفادت تقارير صحفية بأن رئيس مجلس إدارة سامسونج، لي جاي يونج، يشعر بغضب شديد من التصاميم الأخيرة للأجهزة التي طرحتها الشركة، والتي يرى أنها قريبة جدًا من تصاميم شركة آبل المنافسة.

وذكرت صحيفة “Aju News” الكورية الجنوبية نقلًا عن مصدر مطّلع داخل سامسونج أن الأجواء داخل الشركة أصبحت متوترة بعد انتقادات واسعة وُجّهت إلى سامسونج من وسائل الإعلام والجمهور.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلات لم تتوقف عند التصميم، بل امتدت إلى جودة المنتجات، حيث واجهت سماعات “Galaxy Buds 3 Pro” مشكلات فنية دفعت الشركة إلى وقف شحنها بنحو فوري، الأمر الذي ضاعف غضب رئيس مجلس الإدارة وقيادة الشركة.

ويُقال إن جاي يونج اتخذ بعض الإجراءات العقابية ضد رئيس قسم الأجهزة المحمولة، تي إم روه، وطالب بتغيير خطط قسم الأجهزة المحمولة مستقبلًا، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. ويُعد هذا الأمر غير مُعتاد، إذ يُعرف رئيس مجلس الإدارة بطبعه الهادئ وعدم ميله إلى الانفعال بسهولة، وفقًا للمصادر الصحفية.

ويبدو من اتجاه التصميم الحالي أن سامسونج حاولت السير على خطى آبل، وقد ظهر ذلك بوضوح في سماعتي Galaxy Buds 3 و Galaxy Buds 3 Pro وساعة Galaxy Watch Ultra، وهي منتجات أطلقتها الشركة الكورية حديثًا.

وأفادت الصحيفة بأن سامسونج تتلقى ردود فعل سلبية من الزبائن الذين يزورون متاجرها، إذ يصف العديد منهم المنتجات الجديدة بأنها “مطابقة لمنتجات آبل”.

وعُرفت سامسونج كمنافس قوي لشركة آبل الأمريكية في سوق الأجهزة المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء، وهي تحاول دائمًا الاحتفاظ بهوية مميزة لأجهزتها، وهذا يتعارض بنحو صريح مع سياسة تقليد منافستها الأمريكية.