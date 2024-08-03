سامسونج تطرح إصدار الأطفال من Galaxy Tab A9 Plus

أعلنت سامسونج طرح إصدار الأطفال من جهاز Galaxy Tab A9 Plus، وصممت الشركة هذا الجهاز اللوحي، وهو نسخة مشابهة لجهاز Galaxy Tab A9 Plus، للأطفال باستخدام بروتوكولات مناسبة، مما يجعل التكنولوجيا آمنة للأطفال وتسمح لهم بالتعلم والنمو.

ويتميز الجهاز بشاشة بقياس قدره 11 بوصة وبدقة قدرها 1920×1200 بكسل مع معدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

ويعمل حاسوب سامسونج اللوحي بمعالج Snapdragon 695 الثماني النواة بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت لتعدد المهام على نحو سلس ومساحة تخزين داخلية قدرها 64 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 128 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD، مما يوفر مساحة كبيرة للترفيه والإنتاجية.

ويأتي الجهاز مزودًا بحافظة آمنة ومريحة للأطفال توفر حماية للكاميرا وتمتص الصدمات تسميها سامسونج Puffy Cover، وهي مصنوعة من مواد مرنة وخفيفة الوزن ومقاومة للصدمات.

وتوجد كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويعمل إصدار الأطفال من جهاز Galaxy Tab A9 Plus بنظام التشغيل أندرويد، ويتميز بمكبرات صوت رباعية تدعم تقنية دولبي أتموس.

وتقدم سامسونج أيضًا ثلاثة أقلام تلوين بألوان مختلفة قابلة للتخزين داخل الحافظة وربطها بها لضمان عدم فقدانها، واثنين من حبال القلم القابلة للتبديل، وحامل مدمج لسهولة المشاهدة من زوايا مختلفة.

ويأتي الجهاز اللوحي محملًا سابقًا بتطبيق Samsung Kids الذي يوفر وظائف وبروتوكولات أمان عديدة للآباء.

ويستطيع الآباء إنشاء حسابات منفصلة للأطفال، وتعيين حدود معينة لوقت الشاشة، وتقييد الوصول إلى تطبيقات معينة، وحظر مواقع التواصل الاجتماعي، ومراقبة أنشطة الأطفال عبر الإنترنت.

ويستمد الجهاز اللوحي الطاقة من بطارية بسعة قدرها 7040 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع المتكيف بقوة قدرها 15 واطًا.

وتطرح سامسونج جهازها اللوحي للبيع بسعر قدره 270 دولارًا، أي بزيادة قدرها 50 دولارًا عن الإصدار العادي، وهو متاح للشراء عبر الإنترنت من خلال موقع سامسونج الإلكتروني ومتجر أمازون و BestBuy.

وأكدت الشركة أيضًا توفر إصدار Verizon 5G من الجهاز اللوحي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفيما يتعلق بعملية الإطلاق، قال درو بلاكارد، نائب رئيس إدارة منتجات الأجهزة المحمولة: “صممنا إصدار الأطفال من جهاز Galaxy Tab A9 Plus لتوفير مساحة للأطفال لاستخدام التكنولوجيا بأمان، مع توفير مساحة لهم أيضًا للتعلم والنمو والإبداع والاستكشاف. يمكن للوالدين أيضًا إنشاء حسابات لأطفالهم وتخصيص إعداداتهم من أجل الحصول على تجربة مستخدم يحبها الأطفال ويثق بها الآباء”.